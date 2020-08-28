Ciltteki geniş gözenekleri yok etme yöntemleri

Ciltte kötü görüntüye sebep olan açık gözenekler için birçok maske tarifi araştırılıyor. Beslenmenizde veya günlük cilt bakımı rutininizde değiştireceğiniz küçük detaylarla ciltteki portakal kabuğu görünümü de denilen bu görüntüden kurtulabilirsiniz. Nasıl mı? Gelin birlikte göz atalım...

1 / 11 Ciltteki çukurluklar, geniş gözenekler ya da pürüzlü bir doku herkesin çözüm aradığı cilt problemlerinin başında geliyor. 2 / 11 Peki, portakal kabuğu diye de tanımladığımız bu görüntünün sebebi nedir? Ciltteki geniş gözeneklere çözüm önerileri haberimizde... 3 / 11 Ciltte hafif çukurluklar olan bu görüntünün birçok sebebi bulunuyor. Uzmanlar sağlıklı beslenmeden güneşlenmeye kadar birçok etkenin ciltte portakal kabuğu görüntüsünü andıran gözeneklere sebep olduğunu belirtiyor. 4 / 11 Büyük gözeneklere sahip bir cildiniz varsa önce beslenme düzeninizi değiştirin. 5 / 11 Her gün taze meyve tüketerek C vitamini ile vücudu toksinlerden kurtarın. 6 / 11 Sigara, kahve ve alkolü mümkün olduğunca hayatınızdan çıkarın veya azaltın. 7 / 11 Ölü cilt hücrelerini yok etmeye yardımcı olan peeling de büyük ve geniş görünüme sahip gözenekleri en aza indirir. 8 / 11 Yüksek yağ içeren yiyeceklerden kaçının. 9 / 11 Parlak bir cildin sırrı bol miktarda su içmek. Su tüketimi toksinlerin vücuttan atılmasını kolaylaştırır. 10 / 11 Vitamin ve minerallerin selülit azaltıcı etkisinden faydalanın. Vitamin ve mineraller hücreleri yeniler ve daha parlak bir cilde kavuşmanızı sağlar. Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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