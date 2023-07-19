Sakarya Üniversitesi personel alımı gerçekleştiriyor. Rektörlükten gelen açıklama ile birlikte başvuru şartları resmen duyuruldu. İşte detaylar...

Sakarya Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere kadın ve erkek adaylardan büro personeli alımı yapacağını duyurdu. 2022 yılı Kamu Personeli Seçme sınavından en az 60 taban puan şartıyla yapılacak olan bu alımlar için detaylar haberimizde verilmiştir. , 81 ilden müracaatları kabul edilecektir.

Üniversite işçi alımı müracaat koşulları nelerdir?

1 lisans kadın büro personeli alımı: Yüksek öğretim kurullarında okutulan Türk dili ve edebiyatı, eski Türk edebiyatı, Türk dili edebiyatı, Türkçe, yeni Türk dili ve edebiyatı lisans programlarından birinden mezun olmuş olmanız yeterlidir. Ayrıca diksiyon ve güzel konuşma değerler eğitimi eğitmenliği, öğretici koçluğu ve eğitim danışmanlığı sertifikalarına sahip olmanız istenmektedir. Alanınızın en az 3 yıl deneyim sahibi olmanız gerekmektedir. İlanın müracaat tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmanız istenmektedir.

1 lisans erkek büro personeli alımı: Eğitim fakültelerinde Türkçe öğretmenliği lisans mezunu olmuş olmanız istenmektedir. Yükseköğretim kurumları alanında çalıştığınızı gösteren SGK hizmet dökümü raporu istenmektedir. Türk dili ve öğretim uygulama ve araştırma merkezinde proje ve diğer hizmetleri yerine getirmek üzere görevlendirmeler yapılacaktır.

1 kadın büro personeli alımı: İletişim tasarımı ve medya iletişim tasarımı lisans mezunu olmanız yeterlidir. Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanlığı ulusal staj programı katılım belgesi, fotoğrafçılık eğitimi, diksiyon, dijital çağda stratejik düşünme teknikleri eğitimi, usta öğretici oryantasyon kursu. Programa web sitesi kullanılabilirliği iş yaşamında kuşaklar arası iletişim ve dijital benim işim projesi, dijital pazarlama eğitimi sertifikalarına sahip olmanız gerekmektedir.

Üniversite personel alımı ilanına müracaatlar nasıl yapılacak?

Başvurular 17 Temmuz 2023 - 31 Temmuz 2023 tarihleri arasında alınacaktır. Şartları sağlayan ve kılavuzda istenilen belgeleri temin eden adaylar, Sakarya Üniversitesi Esentepe kampüsü Personel Daire Başkanlığına mesai saatleri içerisinde bizzat başvurularını gerçekleştireceklerdir.