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Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı yapıyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre 20 itfaiye eri alımı yapılıyor. KPSS puanıyla gerçekleştirilecek olan alımlarda başvuru şartları belli oldu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye eri alımı yapıyor
Kamusaati
Kamusaati
19 Temmuz 2023 Çarşamba 23:19

Büyükşehir Belediyesi tarafından toplam 20 itfaiye eri alınacağı duyuruldu. Adayların KPSS puan türünden P - 94 ve KPSS taban puanlarının minimum 50 olması gerektiği açıklandı.

Memur Alımı Başvuru Şartları Nelerdir?

Herhangi bir ortaöğretim kurumundan mezun olmak,

Kişilerin en az C sınıfı ehliyet kartına sahip olmaları,

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Kamu haklarına sahip olmak,

Başvuruda bulunan erkek adayların askerlik durumları ile ilgili ya askerlik ile ilgili herhangi bir durumlarının bulunmuyor olması ya da askerlik çağına gelmemiş gelmişse de askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş olması,

Kişinin görevi esnasında görevini yerine getirmesine engel olabilecek herhangi bir bedensel engeli ya da akıl hastalığının bulunmuyor olması,

Adayların 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavından alımı yapılacak olan kadrolar için istenen asgari puana sahip olmak,

Daha önceden çalışmış olduğu yerlerden ahlaki bir nedenden ya da bir disiplinsizlik suçundan çıkarılmış olmamak,

İlanda bulunun sınavın gerçekleşeceği tarihte 31 yaşına girmemiş olmak,

İtfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak adına kişilerin sağlık açısından kapalı ya da dar alanda ve yükseklik gibi fobisi bulunmuyor olması,

Erkek adayların itfaiye eri adaylarının en az 1.67 metre boyuna sahip olmaları, kadınların ise en az 1.60 metre boyuna sahip olmaları Belediye Başkanlığı tarafından aranan fiziki şartlar arasındadır. Boy ve kilo ölçümü Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı personelleri tarafından gerçekleşecektir.

Kamu Memur Alımı Başvuruları Nasıl ve Ne Zaman Gerçekleşecektir?

Başvurular 23 Ağustos 2023 tarihinde başlayıp 25 Ağustos 2023 tarihinde son bulacaktır. Başvurular şahsen yapılacak olup posta veya başka türlü yapılan başvurular geçerli sayılmayacaktır. Eksik veya yanlış belgeyle yapılan başvurularda değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru adresi: Orhaniye Mahallesi Fuat Ardıç Caddesi No:3 Menteşe / MUĞLA adresindeki İtfaiye Dairesi Başkanlığı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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