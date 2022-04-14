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Karayolları Genel Müdürlüğü 224 sözleşmeli personel alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü 224 sözleşmeli personel alacak
Ömer
Ömer
14 Nisan 2022 Perşembe 11:36

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAM EDİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükümleri ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" a göre Genel Müdürlüğümüz Taşra teşkilatında istihdam edilecek 224 adet sözleşmeli personel pozisyonuna Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme ile personel istihdam edilecektir.

 

Başvuru yeri ve başvuru tarihleri:

Söz konusu yerleştirme işlemine dair duyuru ve ilgili kılavuzlar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nın internet sitesinde (http://www.osym.gov.tr) yayımlanmıştır. Adaylar tercihlerini 14-21 Nisan 2022 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM'ye göndereceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 21 Nisan 2022 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir.

Yerleştirme işlemlerinin sonuçlanmasından sonra yerleşen adaylara ilişkin duyurular Genel Müdürlüğümüz internet sitesinde yayımlanacaktır.?


Kaynak: Kamu Saati Özel
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