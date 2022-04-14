Karayolları Genel Müdürlüğü 224 sözleşmeli personel alacak

Sigara fiyatlarına Ocak ve Mart ayında gelen zamların ardından yine sigaraya zam mı geldi?, sigaraya zam geldi mi gibi pek çok sorunun yanıtı halen sorgulanmaya devam ediliyor. Son gelen sigara zammı ile birlikte en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları da belli olmuştu. Öte yandan, BAT ve JTİ marka sigaralara 2 TL zam yapıldığı da biliniyor. Peki; yeni sigara fiyatları ne kadar oldu, hangi markalara kaç para zam yapıldı? İşte Sigara zammı sonrası güncel sigara fiyatı listesi 13 Nisan 2022!