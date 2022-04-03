İşkur 'a Nasıl Kayıt Olunur?İşte Şartları ve Tüm Detayları

KURSLAR

– Kursa katılabilmek için İŞKUR’a kayıt olmalısınız.

– Bu kurs için belirlenen Katılım Şartlarını (Öğrenim Durumu, Yaş, Diğer) taşıdığınızdan emin olunuz.

– Program başlangıcı itibariyle SSK, BAĞ-KUR veya Emekli Sandığı’na bağlı olarak çalışıyorsanız kursa katılamazsınız.

– Kursa devam zorunludur. Ancak, Kurumun kabul edebileceği mazeretiniz olursa kurs süresinin 1/10’unu aşmamak üzere mazeret izni ve en fazla 5 günlük sağlık izni kullanabilirsiniz. Bu sürenin aşımı halinde, kursla ilişiğiniz kesilir.

– “İlgi ve yetenekleri kursları takibe elverişli olmadığı için ilişiği kesilenler ile yataklı tedavi görmeyi gerektiren hastalık hali, askerlik, tutukluluk, hamilelik/doğum, işe giriş ve kursa devamı engelleyebilecek ikametgah değişikliği, doğal afetler, eğitim esnasındaki iş kazası nedenleri dışında” mazeretsiz olarak kurstan ayrılan kursiyerler 24 ay geçmeden herhangi bir kurs ve programdan yararlandırılmaz.

– Devam ettiğiniz her bir kurs günü için 25,00 TL hak edersiniz. Devam etmediğiniz günler için ödeme yapılmaz. Ödemeler açılacak banka hesabınıza aylık olarak yatırılır.

– İşsizlik sigortasından yararlanmaktaysanız kursa katılmanız halinde işsizlik sigortası ödemeniz kesilmez. (Hak ettiğiniz kadar işsizlik ödeneğini ve kursa katıldığınız her gün için 25,00 TL’yi almaya devam edersiniz.)

– Kursa başlamadan önce kuralları bildiğinize ve kurallara uyacağınıza dair “Taahhütname” imzalamanız gerekmektedir.

Doğru mesleği seçtiğinizden emin olunuz!

Kursa katılmanız halinde; aynı meslekte hiçbir zaman, farklı meslekte ise 2 yıl geçmeden hiçbir şekilde başka bir kursa katılamazsınız. Ancak istihdam garantili, alınan mesleki eğitimin devamı veya tamamlayıcısı niteliğinde ya da aynı mesleği geliştirmeye yönelik üst düzeyde bir kurs olması koşuluyla, kurslardan üç kez yararlanılabilir.

– Kurslardan mezun olan kişiler aynı meslekte veya alanda olmak kaydıyla İşbaşı Eğitim (staj) Programlarına devam edebilirler. Bu durumda, Kurs ve İşbaşı Eğitim (staj) Programlarının toplam süresi takvim günü olarak altı ayı geçemez.

– İşsizlik Sigortasından yararlanmaktayken geçerli bir gerekçe sunmadan katıldığınız kursu bırakmanız halinde bu tarihten itibaren işsizlik ödeneğiniz kesilir.

– Program süresi boyunca “bakmakla yükümlü olunanlar dışındaysanız genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigorta priminiz” İŞKUR tarafından karşılanır.

– Kurs sonunda yapılacak olan sınavlarda başarılı olmanız halinde MEB onaylı Kurs Bitirme Belgesi verilir.

İŞKUR İş Danışmanlığı Hizmetinden Randevu alabilirsiniz

İŞKUR’ un sunduğu İş Danışmanlığı hizmetlerinden yararlanabilmek için www.iskur.gov.tr adresinden “İş Arayan” olarak kullanıcı adınız ve şifreniz ile sisteme giriş yaptığınızda, aşağıdaki işlem basamaklarını takip ederek randevu alabilirsiniz:

– Online İşlemler

– İş ve Meslek Danışmanlığı

– Randevu Talebinde Bulunma

Bu alanlara tıklayarak sizinle ilgili personele ulaşabilir randevu alabilir ve tm iş başvurularını yapabilirsiniz