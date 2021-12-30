Yılların birikimini 'üç' kelimelik sözüyle kaybetti!

'Gördüğü luzum üzerine' işten ayrıldı. Mahkeme çalışanın ifadesini affetmedi. Çalışanın tazminat talebi reddedildi. Kıdem tazminatında bu ayrıntıya dikkat! Tazminatını alamadı..

Mahkeme çalışanın ifadesini affetmedi. Çalışanın tazminat talebi reddedildi.

Milyonlarca çalışanın ilgilendiren karar İş Mahkemesinden geldi. İş akdinin feshedilişindeki ifade yılların birikimi olan tazminatından etti. İşten ayrılma talebinde kurulan cümlelerin önemi bir kez daha orataya çıkmış oldu.

'8 HAFTA ÇALIŞACAĞIM VE İŞ AKDİMİ FESİH EDECEĞİM'

Bir kamu kurumunun taşeron firmasında görev yapan gıda mühendisi, 'gördüğüm lüzum üzerine iş akdime devam etmeyeceğim, 8 haftalık sürede çalışmaya devam edip süre sonunda iş akdini fesih edeceğim..' dedi.

İŞVEREN: BU BİR İSTİFADIR

Emeklilik nedeniyle iş akdini yasal süreler içerisinde feshedeceğini de belirtmiş olmasına rağmen, İşveren şirket, 'bu bir istifadır' diyerek, çalışanın iş akdini bildirimsiz feshettiğini kabul etti. Tazminatlarını vermeden iş akdini sonlandırdı.

MAHKEME AFFETMEDİ

Davacı işçi, aynı ay, SGK'ya başvurarak emekliliğini istemiş olsa da, noter kanalıyla çekmiş olduğu ihtarnamede 'gördüğüm luzum üzerine ' demiş olmasını mahkeme affetmedi. Çalışanın tazminat talebini reddetti.

“Gördüğüm lüzum üzerine”

Mahkemede dinlenen tanık ifadelerinde, davacının, iş arkadaşlarına, sıklıkla, Ankaraya yerleşeceğim, torun bakacağım, emekli olup, bir daha çalışmayacağım..' şeklinde ifadeleri de bulunmasına rağmen, davacı işçinin, kendi isteğiyle işten ayrıldığı kabul etti.

TÜRK MİLLETİ ADINA

T.C. ANKARA ...... İŞ MAHKEMESİ

GEREKÇELİ KARAR ESAS NO : 2020/......Esas KARAR NO : 2021/.....

DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : 1- - VEKİLİ : Av. DAVALI : 2- VEKİLİ : Av. DAVA : Alacak (İşçi İle İşveren İlişkisinden Kaynaklanan)

DAVA TARİHİ : 25/09/2020 KARAR TARİHİ : 27/10/2021

KARAR YAZILMA TARİHİ : 09/12/2021 Mahkememizde görülmekte bulunan davanın yapılan açık yargılamasının sonunda,

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA : Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davacının davalılardan ...Bakanlığı'nın ...alt işvereni olarak gözüken taşeron firmalar üzerinden, gıda mühendisi kadrosunda işçi olarak çalıştığını, emeklilik nedeniyle iş akdini yasal süreler içinde feshedeceğini ihtarname aracılığıyla bildirdiğini, davalının “bu bir istifadır” hükmü ile davacının iş akdini bildirimsiz olarak feshettiğini, davacının feshi takiben aynı ay içerisinde SGK'ya başvurarak emekli olduğunu beyan etmiş, fazlaya ilişkin haklarını saklı tutarak; 1.000,00-TL. Kıdem tazminatı, 200,00-TL. İhbar tazminatı, 50,00-FL. Yol-Yemek ücreti, 50.00-TL. İhale sözleşmesinden kaynaklı diğer alacaklar olmak üzere, 1.300,00-TL. Toplam alacağının faizleri ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

CEVAP : Davalı ....Bakanlığı vekili cevap dilekçesinde özetle; husumet itirazında ve zamanaşımı definde bulunduklarını, davacı talebinin hukuki yarar yokluğu nedeniyle reddinin gerektiğini, davacının hizmeti yüklenen firma tarafından istihdam edildiğini, davacının iş akdinin asıl işvereni olan şirket tarafından feshedildiğini, davanın yüklenici diğer firmalara ihbarını talep ettiklerini, davalının alacaklardan sorumlu tutulamayacağını, belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir. Davalı ...........San. ve Tic. Ltd. Şti. Vekili cevap dilekçesinde özetle; zamanaşımı definde bulunduklarını, davalı şirketin davacı ile gıda mühendisi görevini ifa etmesi koşuluyla, 15.07.2019-14.07.2020 tarihleri arasında çalışması için belirli süreli iş sözleşmesi imzaladığını, davacının ücretinin net 2.700,00-TL olduğunu, davacının gönderdiği ihtarnamede iş akdini “gördüğü lüzum üzerine” feshedeceğini bildirdiğini, keşide edilen ihtarname ile davacıya iş sözleşmesinin feshinde haklı bir neden sunulmadığı için istifa olarak kabul edileceğinin bildirildiğini, davacının bu ihtarnameye karşı bir itirazda ya da karşı bildirimde bulunmadığını, davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanmadığını, yemek ve yol parası alacağının bulunmadığını, ayrıca ihale sözleşmesinden kaynaklı alacak hakkının da bulunmadığını, davalı şirketin iddia edilen işçilik alacaklarının ödenmesinde sorumluluğunun bulunmadığını belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.