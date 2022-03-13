Yarın 14 Mart 2022 Pazartesi Kayseri'de okullar tatil mi?, İncesu'da okullar tatil edildi mi?

Ülke genelinde yoğun kıda Okullar Tatil mi?ş şartları sebebiyle 22 ilde eğitime ara verildi. Bugün 14 Mart 2022 Cuma Bursa, DİYARBAKIR, BOLU, YALOVA, Kayseri'de, İSTANBUL'da okullar tatil mi?, 14 Mart Cuma Kayseri'de okullar tatil edildi mi? hangi illerde okullar kar tatili edildi, Okullara kar engeli!, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre çeşitli illerde yoğun kar yağışı beklenirken, birçok ilde de kar yağışı günlük hayatı olumsuz etkiliyor. Olumsuz hava şartları taşımalı eğitime bir süre ara verilmesine neden oluyor. İller bir bir tatil haberini duyuruyor. Peki, hangi illerde okullar tatil oldu?

Türkiye'nin birçok bölgesinde yaşanan kış şartları sebebiyle 22 ilde valilikler eğitimde kar tatili açıklamaları yaptı.

AĞRI'da Okullar Tatil mi? 14 Mart 2022 Pazartesi

Ağrı’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede eğitime 1 gün ara verildi.

Ağrı’da bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle Diyadin, Taşlıçay, Hamur ve Tutak ilçelerindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim gören öğrencileri kapsayacak şekilde eğitime 1 gün ara verildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Etkili olan yoğun kar yağışı dolayısıyla Diyadin, Tutak, Taşlıçay ve Hamur ilçelerindeki köy okullarımızı ve taşımalı eğitim gören öğrencilerimizi kapsayacak şekilde 14 Mart Pazartesi günü için eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir.”

MALATYA 'da Okullar Tatil mi? 14 Mart 2022 Pazartesi

Malatya’da kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 8 ilçede eğitime bir gün ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamada, “İlimize bağlı bazı ilçelerde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam etmesi nedeniyle; Battalgazi, Yeşilyurt, Akçadağ, Doğanşehir, Doğanyol, Kale, Pütürge ve Yazıhan ilçeleri genelinde 14 Mart 2022 Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir.” denildi.

Açıklamada ayrıca 14 Mart 2022 Pazartesi günü engelli, hamile ve kronik ağır hastalığı bulunan kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

MARDİN'de Okullar Tatil mi? 14 Mart 2022 Pazartesi

Mardin’de olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede okullar tatil edildi.



Mardin’in merkez Artuklu ilçesi başta olmak üzere 5 ilçede akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tahminlerine göre bölgemizde beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle; Artuklu, Yeşilli, Ömerli, Savur ve Mazıdağı ilçelerimizde 14 Mart 2022 Pazartesi günü tatil edilmiştir” denildi.



Öte yandan Valilik koordinesinde; Büyükşehir Belediyesi, Karayolları Müdürlüğü, İlçe Belediyeleri ve AFAD ulaşımın sağlıklı bir şekilde sürmesi ve vatandaşların mağdur olmaması için kar temizleme ve tuzlama seferberliği yürütülüyor.

MUŞ'da Okullar Tatil mi? 14 Mart 2022 Pazartesi

Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın il genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.



Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik buzlanma, don, sis ve kuvvetli yağış uyarısı kapsamında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 14 Mart 2022 Pazartesi günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verildiği ifade edildi.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 14 Mart 2022 Pazartesi günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.

İSTANBUL 'da Okullar Tatil mi? 14 Mart 2022 Pazartesi

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklama şu şekilde;

"10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren, ilimiz dahilindeki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, Kuran kursları, çeşitli kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları de özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere; bütün eğitim kurumlarında "yüz yüze eğitim" faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir."

ORDU 'da Okullar Tatil mi? 14 Mart 2022 Pazartesi

Ordu'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda 1 gün eğitime ara verildiği bildirildi. Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kar yağışı devam edecek. Buzlanma ve aşırı soğuk da var. Sizlerin sağlığı çok önemli. Sizleri düşünerek 14 Mart 2022 Pazartesi bir gün süreyle Ordu genelinde eğitime ara verdik"

Vali Sonel, yarın engeli olan ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağını ifade etti.

GİRESUN 'da Okullar Tatil mi? 14 Mart 2022 Pazartesi

Giresun'da kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda 1 gün eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin, Vali Enver Ünlü başkanlığında Valilik makamında toplandığı belirtildi.

Toplantıda, il genelinde eğitime ara verilmesi kararının alındığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimizde yaşanan yoğun kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle Meteorolojiden yapılan uyarılar da dikkate alınarak, ilimiz genelinde 14 Mart Pazartesi günü, resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, özel öğretim kurslarında ve özel rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir."

Açıklamada, il genelinde engelli ve hamile personelin yarın idari izinli sayılacağı da ifade edildi.

GAZİANTEP 'de Okullar Tatil mi? 14 Mart 2022 Pazartesi

Gaziantep'te etkili olan yoğun kar yağışından dolayı eğitime bir gün ara verildi. Gaziantep Valisi Davut Gül, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Vali Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Olumsuz hava şartları nedeniyle 14 mart Pazartesi günü Gaziantep genelinde eğitim öğretime (okul öncesi, ilk ve orta öğretim) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacaktır" ifadelerini kullandı.

BİTLİS 'de Okullar Tatil mi? 14 Mart 2022 Pazartesi

Bitlis merkez, Tatvan, Güroymak ve bağlı köylerde yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle il merkezi ile bağlı köy ve beldelerdeki tüm resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

RİZE 'de Okullar Tatil mi? 14 Mart 2022 Pazartesi

Rize'de kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okullarda 1 gün eğitime ara verildiği bildirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde devam eden kar yağışı ve buna bağlı risklerin değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı tehlikesi olduğu vurgulanarak, "İlimiz genelinde tüm resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarında eğitim öğretim faaliyetlerine 14 Mart 2022 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

BURSA 'da Okullar Tatil mi? 14 Mart 2022 Pazartesi

Bursa Valiliği, okulların 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildiğini açıkladı. Ayrıca engelli ve hamile kamu personelinin 10-11 Mart 2022 tarihlerinde idari izinli sayılacağı belirtildi.

KOCAELİ 'de Okullar Tatil mi? 14 Mart 2022 Pazartesi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kenti etkisi altına alması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle "Karla Mücadeleye Hazırlık ve Koordinasyon Toplantısı" ile "İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı"nda bazı kararlar alındığı belirtildi. Açıklamada, bugünden itibaren, kentteki bütün resmi ve özel temel eğitim ve ortaöğretim kurumları ile halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarına, Kur'an kursları ile 4-6 yaş arası ana sınıfları da dahil olmak üzere, bütün eğitim kurumlarında eğitim faaliyetlerine 14 Mart Pazartesi gününe kadar ara verildiği kaydedildi.

ADIYAMAN 'da Okullar Tatil mi? 14 Mart 2022 Pazartesi

Adıyaman’ın Sincik, Gölbaşı, Kahta ve Gerger ilçelerindeki okullar kar yağışı nedeniyle 1 günlük tatil edildi.

Birkaç gündür etkili olarak devam eden kar yağışı dolayısıyla Gerger, Sincik ve Gölbaşı ilçesindeki bütün okullarda eğitime 1 gün ara verilmesi kararı alındı. Kahta ilçesinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildi. Alınan karara göre, 4 ilçedeki okullar, 14 Mart Pazartesi günü tatil edildi.

HATAY 'da Okullar Tatil mi? 14 Mart 2022 Pazartesi

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde devam eden kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi. Yayladağı Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Valilik kararı gereğince, ilçede devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 14 Mart'ta bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi.

Öte yandan, ilçede sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 21 mahallenin yolunu açma çalışmaları sürüyor.

BİNGÖL 'de Okullar Tatil mi? 14 Mart 2022 Pazartesi

Bingöl'ün Karlıova ve Yayladere ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Karlıova Kaymakamlığı ile Yayladere İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı ilçelerdeki tüm eğitim kurumlarının 10 Mart Perşembe günü tatil edildiği belirtildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı kaydedildi.

ÇANAKKALE 'de Okullar Tatil mi? 14 Mart 2022 Pazartesi

Çanakkale'de beklenen kar yağışı nedeniyle, bugün 5 ilçede taşımalı eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlukları önlemek için Biga, Bayramiç, Çan, Lapseki ve Yenice ilçelerinde taşımalı eğitime bugün bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

BALIKESİR 'de Okullar Tatil mi? 14 Mart 2022 Pazartesi

Balıkesir'de etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle Balıkesir Valiliğince 7 ilçede okullar tatil edildi. Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Perşembe günü Balıkesir'in kuzey ilçelerinde kuvvetli kar yağışı, yüksek kesimlerinde ise yoğun kar yağışı beklendiğinden, yol şartları da göz önüne alınarak olumsuz hava koşulları nedeniyle; 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren 2 gün süreyle Balya, Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Marmara ve Susurluk ilçelerimizde; Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, özel eğitim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okul destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Müftülüğü bağlı Kur'an kurslarındaki eğitim faaliyetlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine, Ara verilmesine, Engelli ve hamile kamu personelinin aynı tarihlerde idari izinli sayılmasına, karar verilmiştir" denildi.

SAKARYA 'da Okullar Tatil mi? 14 Mart 2022 Pazartesi

Sakarya Valiliği, kentte etkili olması beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünden itibaren tüm eğitim ve öğretim kurumlarının faaliyetlerine 14 Mart'a kadar ara verildiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verilerine göre, kenti etkisi altına alması beklenen yağmur, yoğun kar ve sağanak kapsamında gerçekleştirilen Karla Mücadeleye Hazırlık ve Koordinasyon ile İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantılarında bazı kararlar alındığı belirtildi.

KARS 'da Okullar Tatil mi? 14 Mart 2022 Pazartesi

Kars'ın Sarıkamış, Selim ve Digor ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar öğleden sonra tatil edildi. Kar yağışı, Sarıkamış, Selim ve Digor ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiliyor. Yağışın etkisini sürdürdüğü bu ilçelerdeki merkez ve köy okullarında eğitime bugün öğleden sonra ara verildi.

DİYARBAKIR 'da Okullar Tatil mi? 14 Mart 2022 Pazartesi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesi Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi. Büyüknalçacı yaptığı yazılı açıklamada, "İlçemiz Çınar'da etkili olan yoğun kar yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek muhtemel riskler nedeniyle 14.03.2022 Pazartesi günü ilçe genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadelerini kaydetti.

BOLU 'da Okullar Tatil mi? 14 Mart 2022 Pazartesi

Bolu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okulların 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edildiği bildirildi. Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle 10-11 Mart 2022 tarihlerinde il genelinde eğitime ara verildiğini belirtti.

YALOVA 'da Okullar Tatil mi? 14 Mart 2022 Pazartesi

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"10 Mart Perşembe gününden itibaren il genelinde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı bütün resmi ve özel temel eğitim (anaokulları, ilkokullar, ortaokullar) ve ortaöğretim kurumları, halk eğitim merkezleri, mesleki eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, çeşitli kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kurslarındaki eğitim faaliyetleri, İl Müftülüğüne bağlı Kur`an kurslarındaki eğitim faaliyetleri, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı özel kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin eğitim faaliyetlerine 14 Mart 2022 pazartesi gününe kadar ara verilmesine karar verilmiştir."