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Vatandaşlar isyan etti: Tonlarca soğan yol kenarına döküldü

Seçimler öncesi gıda provokatörlüğü yapan satıcılar ellerindeki soğanları piyasaya sürmeyip yol kenarına döktüler. Vatandaşlar duruma isyan edip, "Ne yaparsa yapsınlar AK Parti yüzde 55-60 alacak" tepkisinde bulundular.

Vatandaşlar isyan etti: Tonlarca soğan yol kenarına döküldü
Kamusaati
Kamusaati
08 Nisan 2023 Cumartesi 22:56

Geçmiş yıllarda pazarlarda kilo kilo, halde ise çuval çuval satılan soğan bu yıl cep yakmaya başladı.

İklim şartlarına uygun olmayan depolarda tutulan soğan, çok kolay yeşillenmesi ve çürümesiyle birlikte geçen yıl çöpe gitti.

Soğanda, mart ve nisan aylarının geçiş dönemi kabul edilmesi de fiyatların artmasına neden oldu.

Soğanın kilosu 30 liraya kadar yükseldi

Şu anda yeni hasadın olmaması, soğan fiyatlarına halde 18, pazarda ise 30 lira olarak yansıdı.

Gıda provokatörleri iş başında

Bununla birlikte ellerindeki soğanları buldukları boş alanlara döken gıda provokatörleri kameralara yansıyor.

Sağlam soğanları yol kenarlarına döktüler

Seçimlerin yaklaşması ve iktidarın soğan üzerinden zor durumda kalmasını isteyen satıcılar ellerindeki soğanları yol kenarlarına döktüler.

Özellikle muhalefet cephesinin soğan çığırtkanlığının ardından gerçekler gözler önüne serilmeye devam ediyor.

Vatandaşlar dökülen soğana isyan etti

Kara yolunun kenarına dökülmüş tonlarca soğan olduğunu gören vatandaşlar duruma isyan etti.

Dökülen soğanları kayıt altına alıp haklı isyanda bulunan vatandaşlar seçimler öncesi bu durumun hükümeti zor duruma düşürmek olduğunu belirttiler.

"Bunlar ne yaparsa yapsınlar Allah’ın izniyle AK Parti yüzde 55-60 alacak"

Kamerayla kayıt altına vatandaşlar isyanlarında şu ifadeleri kullandılar:

Şu çuvallara bakın sapa sağlam, İstanbul’da kilosunu 30 liradan satıyorlar. AK Parti’yi başarısız göstermek için kamyon kamyon soğanı dökmüşler. Münafıklar, şerefsizler bu soğanları buralarda heder etmişler. Yazıklar olsun. Bunlar ne yaparsa yapsınlar Allah’ın izniyle AK Parti yüzde 55-60 alacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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