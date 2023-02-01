Cumhurbaşkanı Erdoğan: EYT'de maaşlar şubat ya da mart ayında bağlanabilir

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında, EYT düzenlemesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Düzenlemenin bir an önce yasalaşması için çalıştıklarını söyleyen Erdoğan, "EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir. Bu işi inşallah bir an önce bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Kamuoyunun merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar ( Eyt ) düzenlemesiyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk maaşların bağlanacağı tarihi açıkladı.

"İLK AYLIKLARI ŞUBAT YA DA MART GİBİ BAĞLANABİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eyt konusunda çok kapsamlı bir çalışma yürütüldü. Teklif Meclis'e sunuldu. Yarın Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek. AK Parti olarak teklifi yasalaştırarak vatandaşlarımıza haklarını vermek istiyoruz. EYT kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza ilk aylıkları şubat ya da mart gibi bağlanabilir. Bu işi inşallah bir an önce bitireceğiz." ifadelerini kullandı.

DÜZENLEMEDE 4 MADDE VAR

EYT kanun teklifinin detaylarını paylaşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Düzenleme 4 maddeden oluşuyor. Yaşa takılmadan istisnasız şartları tamamlayan emekli olacak. Prim günü ve çalışma süresini dolduran emekli olacak. Çalışan emekli için 5 puan destek primi verilecek. Kadroya alınan işçiye zorunlu emeklilik şartı kalkıyor. En geç haftaya Salı-Çarşamba yasalaşmasını öngörüyoruz. Şubat'ta başvuranlar Mart ayında maaşlarını alır." demişti.

EMEKLİ OLUP AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞMAK İSTEYENLER

Emekli olup aynı iş yerinde çalışmak isteyenlere başvuru günü sınırlaması getirildiğini söyleyen Akbaşoğlu, "Emekliliği hak edip emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 10 gün içinde tekrar işe başlama durumunda olan tüm çalışanlarla ilgili bu kanun teklifi bünyesinde yaklaşık 500 lira desteklemeyi Hazine üstleniyor ve yüzde 5 oranında bir destek primi veriliyor." ifadelerini kullanmıştı.

EYT KİMLERİ KAPSIYOR?

8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanlar EYT kapsamına giriyor. Bu tarihten sonra hizmet başlangıcı olanlar ise düzenlemeden yararlanamayacak.