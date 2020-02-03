Corona virüsü coca cola gazlı içeçeğe katıldı yalanı sosyal medya da dolaşıyor

coca cola ile corona virüsü tüm dünyaya dağılacak haberi
Malesef Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsü çıktığı günden bu yana 500 kişinin üzerinde can aldı.Çin ve Uzakdoğu ülkeleri başta olmak üzere hızla yayılan virüsün tüm dünyaya yayılmasından büyük endişe duyuluyor.Şuanda bile Çinde milyonlarca insanı tehdit eder duruma gelmiş virüse halen panzehir yapılamadı.
TÜM DÜNYA HALKLARI TEDİRGİN
Virüs hızla yayılmaya başlayınca birçok ülke Çin'e seyaheti yasaklamış durumda.Ayrıca Türkiye Çin ile olan uçak seferleri en az 1 ay askıya aldı.
SOSYAL MEDYA DA COCA COLA YALANI
Sosyal medya bu işi iyice abarttı ve Corona Virüsünün bir cola markasına katıldığını iddia eden paylaşımlar yapılmaya başlandı.Öncelikle böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirtelim.Bu tür yalan paylaşımlara da itibar etmeyiniz.
Ayrıca ülkemizde şuana kadar kesinlikle ilgili virüse dair hiçbir ihbar gelmedi.Bakanlıklarımız gerekli tedbirleri aldı.Şiddetle günlük yaşamınıza devam etmenizi öneririz
Kamusaati.com
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