Volim fiyatları ile ilgili pek çok kişi bilgi almak isterken Volim alkol oranı, 14.4 volim fiyat 2023, Volim bira çeşitleri ve Volim kaç kalori gibi konularda araştırma yapıyor. Bizde sizler için yazımızda güncel volim fiyatları ve volim birayla ilgili bilinmesi gerekenleri paylaşıyoruz.

Volim Fiyatları 2023 Zamlı Volim Fiyat (MİGROS - METRO- Carrefour)

Volim bira, meyve aromalı ürünleriyle farklı bir izlenim bırakıyor. Genellikle likör olarak tüketilir. İnsanlar çoğunlukla bu ürünü düşük fiyat ama yüksek alkol oranı düşüncesiyle tüketirler. Herhangi bir tekel bayisinde mutlaka bulunabilen Volim bira ya da diğer adıyla Volim likörü, dışarıdan bakıldığında alkollü bir içecek olduğunu göstermez. 2023 yılında Volim fiyatları ne kadar inceleyelim. Volim fiyatları:

Volim Fiyatları 2023 Karışık Meyveli Volim Fiyat: 50 TL 50 TL Karpuzlu Volim Fiyat: 50 TL 50 TL Limonlu 14.4 Volim Fiyat: 50 TL 50 TL Elmalı Volim Fiyat: 50 TL 50 TL Çilekli Volim Fiyatı: 50 TL 50 TL Kolalı Volim Fiyat: 50 TL 50 TL Shot Karpuz–Çilek Volim Fiyat: 50 TL 50 TL 1 Litre Volim Fiyat: 180 TL 180 TL Shot Votka İçeceği Aromalı Volim Fiyat: 50 TL 50 TL Redbull 14.4 Volim Fiyat: 50 TL 50 TL Enerji İçeceği Aromalı Volim Fiyat: 50 TL 50 TL

Volim Fiyat 2023 Volim Fiyatları Ne Kadar Oldu?

Volim birasını içmek isteyen herkes, gittiği her Tekel bayide rahatlıkla bulabilir. Alkol seviyesi oldukça başarılı olan Volim birası da alkol oranına göre oldukça az. Şu anki fiyatıyla sadece 50 TL’ye satılıyor ve içindeki alkol oranı göz önüne alındığında bu volim fiyatı son derece makul.

Volim fiyat listesi güncellendi. 4 Temmuz 2022 tarihinde gelen zam sonrası volim fiyat 35 TL iken 50 TL olarak zamlandı.

1 Litre Volim Fiyat

1 Litre volim fiyatı, 14.4 volim fiyat gibi alkol tüketicileri tarafından araştırılıyor. 2022 Temmuz ayında gelen zam ile Büyük volim fiyat 180 TL olmaktadır.

Volim 100 cl Fiyat

Volim 100 cl fiyat ile 1 LT volim fiyatı aynıdır. Volim 100 cl fiyat 180 TL’ye satılmaktadır.

Volim Fiyat

Volim Kaç ml?

Fiyatının diğer alkollere göre ucuz olmasından dolayı Volim kaç ml? sorusu soruluyor. 25 cl şişelerde satılan volim biralar, 250 ml etmektedir. 14.4 volim fiyat 50 TL’ye 250 ml / 25 cl şişelerde satılmaktadır.

Volim Çeşitleri Nelerdir?

Volim biranın ülkemizde satılan 5 çeşidi bulunmaktadır. En çok tercih edilen Volim bira çeşitleri arasında vişneli volim yer alıyor. Volim Çeşitleri:

Vişneli Volim

Limonlu Volim

Karpuzlu Volim

Kavunlu Volim

Elmalı Volim

Volim Bira Alkol Oranı

Volim fiyat 2023‘de ne kadar sorusunun ardından volim alkol oranına değinelim. Piyasadaki diğer ürünlerin alkol oranlarına bakıldığında en yüksek alkol oranı Volim birada yer alıyor diyebiliriz. Volim alkol oranı %14,4 olmaktadır. Alkol oranı yüksek olduğundan kısa sürede etkisini görmek isteyen kişiler tarafından tercih edilmektedir. Volim fiyat alkol oranı ile karşılaştırıldığında oldukça cazip fiyatta satışa sunuluyor.

Volim Ne İle İçilir?

Volim ve Redbull karıştırılarak güzel bir tat elde edilir ancak çarpıntısı olan kişilere asla önerilmez. Diğer enerji içeceklerini karıştırarak denenebilir. Fakat Volim çeşitleri arasında enerji içeceği aromalı Volim içecekleri yer almaktadır.

Volim Fiyat Listesi 2023 Volim Fiyatları

Volim Karışık Meyveli 50 TL Volim Karpuzlu 50 TL Volim Shot Karpuz-Çilek 50 TL 14.4 Volim Limonlu 50 TL Volim Elmalı 50 TL Volim Çilekli 50 TL Volim Kolalı 50 TL Volim Shot Vodka İçeçeği Aromalı 50 TL 14.4 Volim Redbull 50 TL Volim Enerji İçeceği Aromalı 50 TL

Bira Fiyatları Ne Kadar? 2023 (Güncel Zamlı Fiyatlar)

Volim Bira Nerede Satılır?

Volim bira nerede satılır sorusu sık sık araştırılıyor. Volim Birayı mahalle tekelleri dahil tüm tekel bayilerinde, Migros ve büyük market zincirlerinden temin edebilirsiniz. Volim bira alkol oranı %14.4’tür. Yani alkol oranı diğer biralardan 3 kat daha fazla olmaktadır.