Trabzonspor, Basel'i tek golle mağlup etti

Kahramanmaraş’ta yıkılan Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri tutuklandı 12 bloğundan 8’i de depremde yıkılan ölüm sitesi Ebrar’ın müteahhitlerinden biri daha cezaevini boyladı. Siteden sorumlu olduğu belirlenen 3 kişi de dün tutuklanmıştı.