Para Listesi
Para Listesi
0
Çeyiz Parası
Çeyiz Parası
0
Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0
0
2
BES2023
BES2023
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
3

Trabzonspor, Basel'i tek golle mağlup etti

Trabzonspor, Basel'i tek golle mağlup etti UEFA Konferans Ligi play-off mücadelesinde temsilcimiz Trabzonspor, Basel karşısında 1-0 galip geldi.

Trabzonspor, Basel'i tek golle mağlup etti
Kamusaati
Kamusaati
17 Şubat 2023 Cuma 13:48

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk mücadelesinde Abdullah Avcı yönetimindeki temilcimiz Trabzonspor ile Heiko Vogel’ın ekibi Basel, hakem Donatas Rumsas yönetiminde Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Mücadele temsilcimiz Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 65. dakikada Jens Stryger Larsen attı. Bordo-mavililerin 76. dakikada Maxi Gomez ile bulduğu gol ise VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

Galibiyet golümüz Larsen'den

Karşılaşmanın 65. dakikasında avunma arkasına atılan topta Trezeguet, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Hitz topu çıkardı.

Dönen topu iyi takip eden Larsen, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Atılan gol sonrası futbolcular milli formayla birliktelik mesajı verdi.

İkinci maç Basel'in evinde yapılacak

Play-off turunun ikinci ayağı ise 23 Şubat Perşembe akşamı saat 23.00’te Basel’in ev sahipliğinde ST. Jakob-Park’ta oynanacak

Galatasaraylı taraftarlardan Jorge Jesus'a gönderme
Galatasaraylı taraftarlardan Jorge Jesus'a gönderme
0
Seferovic: Ay-yıldızlı dövmeyi İslam'ı temsil ettiği için yaptırdım
Seferovic: Ay-yıldızlı dövmeyi İslam'ı temsil ettiği için yaptırdım
0
Henry Onyekuru, Adana Demirspor'la anlaştı
Henry Onyekuru, Adana Demirspor'la anlaştı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.