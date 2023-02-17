Trabzonspor, Basel'i tek golle mağlup etti UEFA Konferans Ligi play-off mücadelesinde temsilcimiz Trabzonspor, Basel karşısında 1-0 galip geldi.
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk mücadelesinde Abdullah Avcı yönetimindeki temilcimiz Trabzonspor ile Heiko Vogel’ın ekibi Basel, hakem Donatas Rumsas yönetiminde Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.
Mücadele temsilcimiz Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü 65. dakikada Jens Stryger Larsen attı. Bordo-mavililerin 76. dakikada Maxi Gomez ile bulduğu gol ise VAR kontrolünün ardından ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.
Galibiyet golümüz Larsen'den
Karşılaşmanın 65. dakikasında avunma arkasına atılan topta Trezeguet, sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Kaleci Hitz topu çıkardı.
Dönen topu iyi takip eden Larsen, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Atılan gol sonrası futbolcular milli formayla birliktelik mesajı verdi.
İkinci maç Basel'in evinde yapılacak
Play-off turunun ikinci ayağı ise 23 Şubat Perşembe akşamı saat 23.00’te Basel’in ev sahipliğinde ST. Jakob-Park’ta oynanacak