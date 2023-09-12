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TFF yüzde 50 zam yaptı! İşte Süper Lig hakemlerinin yeni maaşı

TFF yüzde 50 zam yaptı! İşte Süper Lig hakemlerinin yeni maaşı

TFF yüzde 50 zam yaptı! İşte Süper Lig hakemlerinin yeni maaşı
Admin
Admin
12 Eylül 2023 Salı 12:05

Türkiye Futbol Federasyonu'nun hakem ücretlerine yüzde 50 zam yaptığı iddia edildi. Buna göre bir Süper Lig maçında görev alan orta hakemin kazancı 30 bin liraya yükseldi.

TFF, hakemlerin maç başı ücretlerinde değişikliğe gitti. Süper Lig'de görev alan orta hakemlerin ücreti 20 bin liradan 30 bin liraya yükseldi.

"VAR" 15 BİN LİRA KAZANACAK

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; TFF, hakemlere yüzde 50 oranında zam yaptı. Buna göre orta hakemlerin maç başı ücreti 30 bin lira olurken, VAR hakeminin ise 15 bin lira oldu.

EN DÜŞÜK "AVAR"

AVAR hakemi ücretlerinin 7 bin 500 lira, yardımcı hakem ücretinin 13 bin 200 lira ve 4. hakem ücretinin ise 9 bin liraya yükseldiği iddia edildi.

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