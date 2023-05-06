0
0
bayram
bayram
0
1 Mayıs
1 Mayıs
0
Mayıs ayı personel alımı
Mayıs ayı personel alımı
0
0
STAJYER
STAJYER
0
MEMUR DERECE
MEMUR DERECE
0
Sandık Görevlisi
Sandık Görevlisi
0
malulen emeklilik
malulen emeklilik
0
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
0
Eyt ikramiye
Eyt ikramiye
0

Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle 11 Mayıs'tan itibaren Atatürk Olimpiyat Stadı'nda maç oynanmayacak

Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle 11 Mayıs'tan itibaren Atatürk Olimpiyat Stadı'nda maç oynanmayacak

Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle 11 Mayıs'tan itibaren Atatürk Olimpiyat Stadı'nda maç oynanmayacak
Admin
Admin
06 Mayıs 2023 Cumartesi 11:09

10 Haziran'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle TFF, 11 Mayıs'tan itibaren Atatürk Olimpiyat Stadı'nda müsabaka oynanmayacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, "10 Mayıs 2023 tarihinden itibaren de tribünlerde ve stat dahilinde birçok inşaat çalışması ve tadilatı gibi final maçına kadar sürecek yoğun çalışmalarla hazırlıklar devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, 10 Haziran'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali'nden dolayı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 11 Mayıs'tan itibaren müsabaka yapılmamasına karar verdi.

"YOĞUN ÇALIŞMALARLA HAZIRLIKLAR DEVAM EDECEK"

TFF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 10 Haziran 2023 tarihinde oynanacak UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi Final müsabakası hazırlıkları kapsamında 20-25 Nisan 2023 tarihleri arasında çim zeminde mini yenileme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 10 Mayıs 2023 tarihinden itibaren de tribünlerde ve stat dahilinde birçok inşaat çalışması ve tadilatı gibi final maçına kadar sürecek yoğun çalışmalarla hazırlıklar devam edecektir.

"11 MAYIS'TAN İTİBAREN STATTA MAÇ OYNANMAYACAK"

Gerçekleştirilen çalışmaların sağlıklı ve kesintisiz yürüyebilmesi, tadilat yapılan yerlerin müsabaka oynamaya engel oluşturması ve saha zemininin final müsabakasına eksiksiz olarak hazır duruma getirilebilmesi için 11 Mayıs 2023 tarihinden itibaren stadyumda müsabaka oynanmamasına karar verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Sezon sonu kılıçlar çekilecek! Galatasaray'ın yıldızı Rashica'ya Fenerbahçe kanca attı
Sezon sonu kılıçlar çekilecek! Galatasaray'ın yıldızı Rashica'ya Fenerbahçe kanca attı
0
Futbol dünyasını sallayan Messi kararı sonrası PSG cephesinden ilk açıklama Galtier'den geldi
Futbol dünyasını sallayan Messi kararı sonrası PSG cephesinden ilk açıklama Galtier'den geldi
0
Sivasspor-Fenerbahçe maçında Türk futbolunda benzeri az yaşanır olay! Faul detayına herkes şaştı kaldı
Sivasspor-Fenerbahçe maçında Türk futbolunda benzeri az yaşanır olay! Faul detayına herkes şaştı kaldı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.