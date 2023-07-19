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Hakemi dövmüştü! Amatör futbolcu, kafasına ateş edilerek öldürüldü

Hakemi dövmüştü! Amatör futbolcu, kafasına ateş edilerek öldürüldü

Hakemi dövmüştü! Amatör futbolcu, kafasına ateş edilerek öldürüldü
Admin
Admin
19 Temmuz 2023 Çarşamba 19:15

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki amatör futbol liginden bir oyuncu, maç sırasında hakeme yönelik şiddetli saldırısından sonra başına ateş edilerek öldürüldü.

Olay, Tapón'un takımı olan La Cortada ve El Rejunte arasında gerçekleşti. Hakeme saldıran futbolcu olaydan kısa bir süre sonra kafasına ateş edilmiş halde ölü olarak bulundu.

HAKEME SALDIRDIKTAN SONRA ÖLDÜRÜLDÜ

Buenos Aires'teki amatör bir futbol liginden bir oyuncu, geçtiğimiz hafta sonu bir maç sırasında hakeme yönelik şiddetli saldırıdan dolayı kasten adam öldürmeye teşebbüsle suçlandıktan kısa bir süre sonra başına ateş edilmiş halde ölü bulundu.

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Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teki amatör futbol liginden bir oyuncu, maç sırasında hakeme yönelik şiddetli saldırısından sonra başına ateş edilerek öldürüldü.

Olay, Tapón'un takımı olan La Cortada ve El Rejunte arasında gerçekleşti. Hakeme saldıran futbolcu olaydan kısa bir süre sonra kafasına ateş edilmiş halde ölü olarak bulundu.

HAKEME SALDIRDIKTAN SONRA ÖLDÜRÜLDÜ

Buenos Aires'teki amatör bir futbol liginden bir oyuncu, geçtiğimiz hafta sonu bir maç sırasında hakeme yönelik şiddetli saldırıdan dolayı kasten adam öldürmeye teşebbüsle suçlandıktan kısa bir süre sonra başına ateş edilmiş halde ölü bulundu.

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