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Fenomenlerin lüks yaşamlarını ifşa eden Alp Kılınç'a ölüm tehditleri yağıyor: Bir kurşuna gideceğim

Fenomenlerin lüks yaşamlarını ifşa eden Alp Kılınç'a ölüm tehditleri yağıyor: Bir kurşuna gideceğim

Fenomenlerin lüks yaşamlarını ifşa eden Alp Kılınç'a ölüm tehditleri yağıyor: Bir kurşuna gideceğim
Admin
Admin
13 Kasım 2023 Pazartesi 13:56

Son günlerde lüks yaşantılarıyla dikkat çeken isimleri yayınlamasıyla adından söz ettiren fenomen Alp Kılınç, ölüm tehditleri almaya başladı. Can güvenliğinden şüphe eden Kılınç, "Fenomen eşleri mafyalara arattırarak ailemi ve beni taciz ediyor. Umarım devlet çabucak el atar yoksa gençliğimin baharında bir yerde gasp edilen haklarımızı ararken bir kurşuna gideceğim" dedi.

Eğlenceli içerikleriyle tanınan sosyal medya fenomeni Alp Kılınç, Engin ve Dilan Polat ailesinin operasyonla tutuklanmasının ardından lüks yaşamlarıyla dikkat çeken isimleri ifşa etmeye başladı. Şulemsi, Tayyar-Özlem Öz, Neslim Güngen, Nevra Bilem ve son olarak Rabia Toprak'ı paylaşan Kılınç ölüm tehditleri almaya başladı.

"HAKLARIMIZI ARARKEN BİR KURŞUNA GİDECEĞİM"

Haftalardır lüks yaşantılarıyla tanınan fenomenlerin fotoğraflarını paylaşarak yetkililere seslenen Alp Kılınç, aldığı tehditlerin ardından can güvenliğinden şüphe etmeye başladı. X hesabından yaptığı paylaşımda yaşadıklarından bahseden fenomen, "Bir yandan ölüm tehditleri alıyorum bir yandan paylaştığım kişiler 'mahkemeye veriyoruz' diye stroyler atıyor. Diğer yandan kocaları mafyalara arattırıyor ailemi ve beni taciz ediyor. Bence herkes bu dönen oyunları biliyordu fakat paylaşmaya korkuyorlardı. Umarım devlet çabucak el atar, yoksa gençliği baharında bir yerde gasp edilen haklarımızı ararken bir kurşuna gideceğim" ifadelerini kullandı.

FENOMENLERİ İFŞA EDİYOR

Yıllar önce Hande Erçel'e "Bazlama surat" dediği için davalık olan ve para cezasına çarptırılan Alp Kılınç, Polat operasyondan sonra Instagram'da lüks yaşamlarını gözler önüne seren güzellik merkezi sahibi Neslim Güngen için "Instagram'da Dilan'larla aynı hayatı yaşıyor. Paralar saçılıyor, güller atılıyor, arabaları görgüsüzce gösterip Allah'a dua ediyor. Bu değirmenin suyu nereden akıyor kimse onu söylemiyor" demişti. Kılıç daha sonra Şulemsi, Tayyar-Özlem Öz, Nevra Bilem ve Rabia Toprak'ın paylaşımlarını yayınlayarak "Biri ne iş yapıyorsa diğeri de onu kopyalıyor" ifadelerini kullanmıştı.

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