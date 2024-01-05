"Eline sağlık" paylaşımı yapmıştı! Serbest bırakılan Fatih Altaylı kendini böyle savundu

Bir üniversite öğrencisinin Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmasının ardından Fatih Altaylı, sosyal medyada "Eline sağlık" paylaşımında bulunmuştu. Hakkında soruşturma başlatılan Altaylı, ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Altaylı ifadesinde "Arkadaşıma 'şimdi bir tweet atacağım, bakalım kim üstüne alınacak' diyerek paylaşım yaptım. Amaç, tepkileri ölçüp bunun üzerine bir sosyal deney yapmak ve sonrasında yazı yazmaktı." dedi.

Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medyada şiddet uygulayan bir şahıs hakkında "Eline sağlık" ifadelerini kullandığı gerekçesiyle ifadeye çağrılmıştı. Altaylı bugün savcılığa verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İFADE VERMEYE ÇAĞRILMIŞTI

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma çerçevesinde Altaylı'nın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından 'şüpheli' sıfatıyla savcılığa ifadeye çağırıldığı öğrenilmişti. Soruşturma çerçevesinde Altaylı, savcılığa ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Altaylı, savcılığa verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"PAYLAŞIMIMDA HERHANGİ BİR KURUM YA DA KİŞİ BELİRTMEDİM"

Altaylı'nın ifadesinde, "Ben 'eline sağlık' şeklinde sosyal medya üzerinden atmış olduğum tweet olayı ile ilgili şunları söylemek istiyorum. Olay günü reklam ajansı sahibi arkadaşımla birlikte otururken İstanbul'da meydana gelen olayla ilgili sosyal medyada birçok paylaşım yapılmaya başlandı. Ben de arkadaşıma 'şimdi bir tweet atacağım, bakalım kim üstüne alınacak' diyerek 'eline sağlık' şeklinde tweet attım. Bu twetten sonra mitinge katılan, katılmayan, birçok şahıs tarafından 'AKP köpeği, din düşmanı, siyonist köpeği' tarzında kim, neyi anladıysa o şekilde bana hakaret etmeye başladı. Hakaretlerden de anlaşılacağı üzere tweetim de herhangi bir kişi veya kurum belirtmedim. Bu tweeti atmamdaki amaç tepkileri ölçüp bunun üzerine bir sosyal deney yapmak ve sonrasında yazı yazmaktı. Amacıma ulaşınca da sosyal medyadan kaldırdım. Kim, ne anlamak istediyse onu anladı. Atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum" dediği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Bir üniversite öğrencisinin Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa taşıdığı bayrak gerekçesiyle yumruk atmasının ardından Fatih Altaylı, sosyal medyada "Eline sağlık" paylaşımında bulunmuştu. Altaylı hakkında "suçu ve suçluyu övme" suçundan resen soruşturma başlatıldı ve şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılmıştı.