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Çağlar Söyüncü ile anlaşan Atletico Madrid, gözünü Beşiktaşlı Gedson Fernandes'e dikti

Çağlar Söyüncü ile anlaşan Atletico Madrid, gözünü Beşiktaşlı Gedson Fernandes'e dikti

Çağlar Söyüncü ile anlaşan Atletico Madrid, gözünü Beşiktaşlı Gedson Fernandes'e dikti
Admin
Admin
27 Nisan 2023 Perşembe 16:26

Milli stoper Çağlar Söyüncü ile prensipte anlaşan Atletico Madrid, Beşiktaş'ın Portekizli orta sahası Gedson Fernandes'e kanca attı. İspanyol ekibi, Gedson için 10 milyon euroluk bütçe ayırdı.

Beşiktaş'ın başarılı orta sahası Gedson Fernandes hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Star'daki habere göre; Gedson Fernandes'e La Liga ekibi Atletico Madrid'in talip oldu.

Madrid ekibinin yıldız futbolcuyu yaz transfer döneminde 10 milyon euroluk bir teklif sunacağı belirtildi. Siyah-Beyazlılar bu bedele sıcak bakıyor.

Geçen sezon Galatasaray'ın da gündemine gelen Gedson, yeniden Avrupa'nın göz önünde olan takımlarında boy göstermek istiyor. Şu ana kadar 28 lig maçına çıkan Gedson Fernandes, 4 asistlik bir performans ortaya koydu.

Atletico Madrid, Leicester ile mukavelesi sezon sonunda bitecek milli stoper Çağlar Söyüncü ile anlaşmaya vardı. Bir pürüz çıkmazsa Çağlar sezon sonunda 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

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