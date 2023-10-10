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Bıraktıklarına bin pişmanlar! Edin Dzeko'nun performansı İtalya gündeminde

Bıraktıklarına bin pişmanlar! Edin Dzeko'nun performansı İtalya gündeminde

Bıraktıklarına bin pişmanlar! Edin Dzeko'nun performansı İtalya gündeminde
Admin
Admin
10 Ekim 2023 Salı 11:44

Fenerbahçe'nin yıldız transferlerinden Edin Dzeko, performansıyla dikkat çekiyor. Kasımpaşa maçında attığı golle ülkesi Bosna-Hersek ve İtalya'da gündem olan Dzeko, İtalyan medyası ve Inter taraftarlarından büyük övgü aldı. İtalyan basını, Inter'in Dzeko'yu göndermesinin büyük bir hata olduğunu yazdı.

Süper Lig'e fırtına gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe'nin bu sezonki en önemli transferlerinden biri olan Edin Dzeko, başarılı performansıyla dikkatlerden kaçmıyor.

Son olarak Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-0 mağlup eden sarı-lacivertlilerde kaptan Edin Dzeko attığı gol ve kazandırdığı penaltıyla, 3 puanda büyük rol oynadı.

Boşnak yıldızın performansıyla ilgili ülkesinde ve İtalya'da çok sayıda haber yapıldı. Özellikle İtalyan medyası ve Inter taraftar sayfaları, Edin Dzeko'nun performansına övgüler yağdırdı.

Edin Dzeko hakkında yazılanlardan bazıları şöyle;

Tvarenasport: "12 maçta 8 gol atıp 6 asist yaptı. Tüm maçları kazandılar. En etkileyici sezonunda bile böyle değildi."

Interista: "Birinci sıradaki Fenerbahçe, Inter'in eski oyuncusu Dzeko'nun keyfini çıkarıyor."

Sportsport.ba: "F.Bahçe kaybetmiyor, Edin şov yapıyor. Kahramanları Edin Dzeko'muz oldu. Golü attı, penaltıyı da kazandırdı. Fenerbahçe onunla kazandı."

Internews24: "Edin, Türkiye'de ikinci baharını yaşıyor. F.Bahçe'yi zirveye taşıdı."

Sport.srpskainfo: "Tadic ve Dzeko'dan güç alan Fenerbahçe, üst üste 8'inci galibiyetini aldı. Öyle görünüyor ki hücum hattında bir Sırp ve Bosnalı, kalesinde Hırvat varken Fenerbahçe yenilmez."

Vijesti.ba: "Dzeko, Türkiye ve Milli Takım'da olağanüstü durumda. Yeni takımında çok başarılı oldu ve yine gol attı."

N1info. ba: "Fenerbahçe yenilgi nedir bilmiyor. Dzeko'nun durmaya niyeti yok."

Avaz.ba: "Edin Dzeko fileleri açmaya devam ediyor. Kahramanca oynadı."

Öte yandan Inter'in Dzeko'yu göndermesinin büyük hata olduğunu yazan İtalyan basınından Sportitalia, "Tadic ile Dzeko, Kasımpaşa'yı yendi. Dzeko'yu gönül rahatlığıyla takımdan göndermekten Inter pişmanlık duyuyor" ifadelerine yer verdi.

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