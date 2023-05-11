Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye çağrı: Seni Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz

Son dakika! CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, adaylıktan çekilen Muharrem İnce'ye çağrıda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin" dedi.

Türkiye'nin kilitlendiği 14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine 3 gün kalırken, siyaset arenası alev aldı. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, son 45 günde gördüklerini 45 senede görmediğini ifade ederek cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildiğini açıkladı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İNCE'YE ÇAĞRI

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İnce'nin adaylıktan çekilmesinin ardından sosyal medyadan bir paylaşımda bulunarak Memleket Partisi liderine çağrıda bulundu.

"TÜRKİYE'NİN SOFRASINA BEKLİYORUZ"

Paylaşımında Kılıçdaroğlu, "Benim çağrım hala geçerli. Eski kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakalım artık. Sayın İnce'yi Türkiye'nin sofrasına bekliyoruz. Buyursun lütfen gelsin" dedi. Kılıçdaroğlu, paylaşımına ünlü şarkıcı Barış Manço'nun "Halil İbrahim Sofrası" şarkısını iliştirdi.

"BU PİSLİKLERİ BİRLİKTE TEMİZLEYELİM SİYASETİN İÇİNDEN"

Öte yandan kaset iddiaları sonrası Muharrem İnce ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün yaptığı açıklamada şunları söylemişti: "Bunu yapanlar operasyoncudur, şantajcıdır, montajcı pisliklerdir. Bunları siyasetten de toplumdan da söküp atmak gerekir. Çünkü bunlar yabancı istihbaratçıların eline düşmüş zavallı kimselerdir. Buradan net söylemek istiyorum ki Halil İbrahim soframız ona hep açıktır. Gelmek istiyorsa otursun soframıza değişimi birlikte getirelim. Bu pislikleri birlikte temizleyelim siyasetin içinden" ifadelerini kullanmıştı.