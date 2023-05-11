Oy pusulasındaki "siyah nokta" tartışmalarına YSK son noktayı koydu
Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin özel hayatıyla ilgili paylaşımlara ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. İnce ile görüştüğünü belirten Kılıçdaroğlu, "Bunu yapanlar operasyoncudur, şantajcıdır, montajcı pisliklerdir. Çünkü bunlar yabancı istihbaratçıların eline düşmüş zavallı kimselerdir. Gelmek istiyorsa otursun soframıza değişimi birlikte getirelim. Bu pislikleri birlikte temizleyelim siyasetin içinden" diye konuştu.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin geçirdiği rahatsızlık ve özel hayatıyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin gazeteci İsmail Saymaz'a açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu şunları söyledi; "Bugün rahatsızlığını duyduğum andan itibaren kendisine ulaşmaya çalışıyordum ancak ulaşamıyordum, sonunda ulaşabildim. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Bunu yapanlar operasyoncudur, şantajcıdır, montajcı pisliklerdir. Bunları siyasetten de toplumdan da söküp atmak gerekir.
Çünkü bunlar yabancı istihbaratçıların eline düşmüş zavallı kimselerdir. Buradan net söylemek istiyorum ki Halil İbrahim soframız ona hep açıktır. Gelmek istiyorsa otursun soframıza değişimi birlikte getirelim. Bu pislikleri birlikte temizleyelim siyasetin içinden."
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ait olduğu iddia edilen müstehcen görüntüler sosyal medyaya servis edildi. Yaşanan gelişmenin ardından sağlık sorunları yaşadığı öne sürülen İnce, programlanan iki mitingini iptal etti.
14 Mayıs seçimleri için Hollanda'ya gönderilen 225 oy pusulasının hatalı çıkması ve bu pusulaların tutanak altına alınarak kullanılmadan ayrılmasının ardından İYİ Partili Öztürk, YSK'ya başvurdu. Kurul, 298 sayılı kanunun ilgili maddelerinin açık olduğunu belirterek bu konuda görüş verilmesine yer olmadığına hükmetti. Kanunda, "Herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılmaması oy pusulasını geçersiz kılmaz" deniliyor.
YSK; İYİ Partili Mustafa Tolga Öztürk'ün, "oy pusulaları veya zarflarda, leke veya mürekkep izi bulunması halinde geçerli olup olmayacağı" yönündeki başvurusu üzerine, bu konudaki 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un ilgili maddelerinin açık olduğunu belirtti.
YSK'DAN GÖRÜŞ İSTEDİ
Öztürk, "oy pusulaları veya zarfların tamamının veya bir kısmının üzerinde leke veya mürekkep izi bulunması halinde pusulanın ve zarfın geçerli olup olmayacağı" yönünde YSK'dan görüş istedi. Kurul, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un, 98. ve 101. madde hükümleri açık olduğundan bu konuda "görüş verilmesine yer olmadığına" hükmetti.
298 SAYILI KANUNU İŞARET ETTİLER
298 Sayılı Kanun'un 98. maddesi, "... Ancak, üzerinde sandık kurulu mührü bulunmamasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu filigranı, amblemi ve ilçe seçim kurulu mührü bulunan zarflar ile üzerinde leke veya çizik bulunsa dahi bunun özel işaret koymak amacıyla yapıldığı kesin olarak anlaşılamayan zarflar geçerli sayılır." hükmünü içeriyor.
Aynı Kanun'un 101. maddesi, "Aşağıdaki haller oy pusulalarını geçersiz kılmaz: 1. Zarfların açılması veya oyların okunması sırasında yırtılması. 2. Bütünlüğü bozulmaksızın bir kısmının kazaen yırtılması. 3. Herhangi bir şekilde lekelenmiş olup da bunun özel olarak işaret koymak amacıyla yapıldığının anlaşılamaması." düzenlemesini öngörüyor.