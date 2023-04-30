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Meral Akşener: Sinan Oğan'ın birinci hedefi MHP'nin başına geçmek

Meral Akşener: Sinan Oğan'ın birinci hedefi MHP'nin başına geçmek

Meral Akşener: Sinan Oğan'ın birinci hedefi MHP'nin başına geçmek
Admin
Admin
30 Nisan 2023 Pazar 13:16

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın adaylığı hakkında konuştu. Akşener, "İnce konusunda beraber bir yürümeye dair bir adım atılsa ben 'memnuniyet duyarım' dedim. Bu Sinan Bey için de geçerli. Ama Sinan Bey'in birinci hedefi MHP'nin başına geçmek. Ben iki ismin de adaylığına saygı duyuyorum ama bizim adayımız Sayın Kılıçdaroğlu. Bu iki arkadaşın adaylığına dair çirkin cümleler kurulmasını da doğru bulmuyorum" dedi.

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlere artık sayılı günler kalırken parti liderleri de televizyon programlarına yaptığı ziyaretleri sıklaştırdı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karar TV'de katıldığı canlı yayında Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ve ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın adaylıklarına değindi.

Akşener: şunları söyledi: "Muharrem Bey'in ayrıldığı yer CHP. En başından beri benim söylediğim bir cümle ve takındığım bir tutum var. CHP'nin işi bu. Ama sayın İnce konusunda beraber bir yürümeye dair bir adım atılsa ben 'memnuniyet duyarım' dedim.

Bu Sinan Bey için de geçerli. Ama Sinan Bey'in birinci hedefi MHP'nin başına geçmek. Ben iki ismin de adaylığına saygı duyuyorum ama bizim adayımız Sayın Kılıçdaroğlu. Bu iki arkadaşın adaylığına dair çirkin cümleler kurulmasını da doğru bulmuyorum. Ben buna çok dikkat ediyorum, kendi yaşadıklarımı bir başkasına asla yapmadım. Bu dilin artık Türkiye'den gitmesi lazım. Sayın İnce ve Sayın Oğan'ın ikinci turda Sayın Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi açısından görüşülmesini doğru buluyorum."

Mitinglerden izlenimlerini aktaran Akşener, "Normalde bir şaşırdığım şey hem Erzurum'da hem Konya'da Sayın Kılıçdaroğlu'na oy istediğim zaman büyük bir alkış oldu. Bugün Şanlıurfa'da da oldu. Buradan gördüğüm birinci turda bitecek gibi görünüyor. İkinci tura kalsa bile Sayın Kılıçdaroğlu kazanacak." sözleriyle aktardı.

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