Kılıçdaroğlu'nun "Adaylar canlı yayında tartışmalı" çağrısına ilk yanıt Muharrem İnce'den: Ben hazırım

Millet İttifakı'nın 13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs seçimlerine katılacak 4 adayın televizyonda tartışması gerektiği yönündeki sözlerine ilk yanıt Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'den geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İnce, "Ben hazırım" dedi.

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine kilitlenirken, adaylar da vaat ve fikirlerini halkla paylaşabilmek adına televizyon programlarına katılmaya devam ediyor.

KILIÇDAROĞLU: MİTİNGLERİN GÖVDE GÖSTERİSİNE DÖNÜŞMESİNİ DOĞRU BULMAM

Dün akşam katıldığı bir canlı yayında konuşan Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Mitinglerin gövde gösterisine dönüşmesini doğru bulmam. Bunlar artık çok gerilerde kaldı. Samimi olarak halkın karşısına çıkılacaksa adaylar gelirler, beraber otururuz, sizler soru sorarsanız, biz cevaplarız, takdir milletindir deriz ve mesele biter. Bu tür toplantılara eksikliklerim ortaya çıkar, sinirlerimi tutamam anlayışıyla gelinemiyorsa bu doğru değil" dedi.