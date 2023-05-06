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Kılıçdaroğlu'na canlı yayında açıkça soruldu: Neden hiç PKK demiyorsunuz?

Kılıçdaroğlu'na canlı yayında açıkça soruldu: Neden hiç PKK demiyorsunuz?

Kılıçdaroğlu'na canlı yayında açıkça soruldu: Neden hiç PKK demiyorsunuz?
Admin
Admin
06 Mayıs 2023 Cumartesi 10:56

Katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Neden hiç PKK demiyorsunuz?" diye soruldu. Kılıçdaroğlu, "Milli Savunma Bakanlığı kendi sitesinde 'bölücü terör örgütü' der ve terör örgütlerinin adını telaffuz etmez çünkü onun reklamı olur. Hangi akıl ve mantıkla bizi suçluyorlar anlamıyor. Akıl tutulması gibi bir şey." dedi.

Millet İttifakı Cumurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam katıldığı canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"İZİN VERMESE BAHÇELİ KONUŞAMAZ"

Önemli konularda değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, gazetecilerin "Neden hiç PKK demiyorsunuz" sorusunu da yanıtladı. Kılıçdroğlu, "Terör bir insanlık suçudur. Herkesin ortak tavır takınması lazım. Bir siyasetçinin 'Terörist' olarak suçlanması doğru değil. Bu ülkenin polisi var, hakimleri var. Varsa suçu gider yakalarsınız, hakim gerçekten görüyorsa terörle irtibatını alır mahkum eder. HDP'yi terör örgütü olarak tanımlıyor. İyi de Meclis'i yönetiyor. HDP'li birisi kendisine sıra geldiğinde haftada bir sırası gelince Meclis'i yönetiyor. O izin vermese Devlet Bahçeli konuşamaz. Şimdi biz terörist mi yönetiyor diyeceğiz?" dedi.

"ÇÜNKÜ REKLAMI OLUR"

CHP lideri sözlerini şöyle sürdürdü: "Bakın biz PKK demediğimiz için de suçlanıyoruz. Niye 'PKK' demiyorsun! Biz devleti kuran partiyiz, devletin geleneklerini biliriz. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kendi sitesinde 'bölücü terör örgütü' der ve terör örgütlerinin adını telaffuz etmez çünkü onun reklamı olur. Hangi akıl ve mantıkla bizi suçluyorlar anlamıyor. Oğlumu bedelli askerliğe göndermedim ama ben terör örgütünü destekliyormuşum. Ne söyleyeyim. Akıl tutulması gibi bir şey."

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