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Cumhurbaşkanı adaylık ücreti netleşti: 555 bin lira ödeyecekler

Cumhurbaşkanı adaylık ücreti netleşti: 555 bin lira ödeyecekler

Cumhurbaşkanı adaylık ücreti netleşti: 555 bin lira ödeyecekler
Kamusaati
Kamusaati
14 Mart 2023 Salı 21:04

14 Mayıs seçimleri için geri sayım devam ederken cumhurbaşkanı adayı olacak isimlerin ne kadar ücret ödeyeceği de netleşti. YSK Başkanı Ahmet Yener, cumhurbaşkanı adayı olacakların 555 bin lira ödeyeceğini duyurdu.

Türkiye 2023 seçimlerine kilitlenirken, cumhurbaşkanı adayı olacak isimlerin de ne kadar ücret ödeyeceği netleşti. Buna göre, 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerde seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adayları 555 bin 980 TL ödeyecek.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Başkanı Ahmet Yener, konuya ilişkin şu açıklamaları yaptı: "Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin ilke ve esaslar belirlenmiştir. Seçimlere katılma yeterliliğine sahip siyasi partilerin ilke ve esasları belirlenmiştir.

Bağımsız milletvekili adayı olmak isteyenler için yasanın öngördüğü miktarın 55 bin 598 TL olduğu tespit edilmiş, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarının ise yatırması gereken miktarın 555 bin 980 TL olduğu belirlenmiştir.

Ayrıca kurulumuz 2022 yılında getirilen görme engelli vatandaşlarımızın oy vermesini kolaylaştıran düzenlemenin nasıl uygulanacağına ilişkin ilke ve esasların tespiti çalışmalarına başlamış olup bu düzenlemeler devam etmektedir."

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