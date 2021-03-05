AK Parti ve bakanlıklarda büyük değişiklik geliyor AK Parti'de yer yerinden oynayacak! Kabinede büyük değişiklik Ahmet Takan, Korkusuz'daki bugünkü köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinede ve parti yönetiminde büyük değişiklikler yapacağını yazdı.

AK Parti'de büyük kongreye az bir süre kala kazan kaynıyor. Korkusuz yazarı Ahmet Takan, bugünkü yazısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın kabinede ve parti yönetiminde büyük değişiklikler yapacağını iddia etti.

"AK PARTİ YÖNETİMİNDE BÜYÜK DEĞİŞİM"

Son dönemde çok sayıda kişi tarafından iddia edilen kabine revizyonuna ilişkin Ahmet Takan yazısında, " Hem bakanlıklarda hem de AKP yönetiminde çok büyük değişiklikler olacak.” ifadelerine yer verdi.

Ahmet Takan'ın, “Plan”a mevzuat mı zorladı?.. başlıklı yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

"Başkent Ankara’nın önemli bir özelliği de bürokrasi şehri olmasıdır. Hem de öyle böyle değil!.. Taş gibi bürokrasi şehridir Angara…

Her zaman derim; siyasetin nereye doğru gittiğini gerçekten anlamak istiyorsan. Ankara bürokrasisini iyi takip et. Göstergeler, seni hiç boşa çıkarmaz!..

Ülkenin ağırlıklı iç ve dış gündem maddeleri belli. Peki, başkentte, bürokrasi ağalarının gündeminin ilk sırasında ne var?.. Cevap; AKP büyük kongresi… AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın attığı her adım bürokrasi ağaları tarafından çok yakından takip ediliyor. Erdoğan, günlük çalışmasının ne kadarını partiye ayırıyor, MKYK’da neler konuşuluyor, hangi MYK üyesini çağırdı ve ona neler söyledi?.. Hepsinden haberdarlar maşallah!..

Bürokrasi ağaları, AKP ve saraydaki kaynaklarından aldıkları bilgilere göre tahminlerde bulunuyorlar. Kimilerine göre, Erdoğan kongre öncesinde bakanlıklarda büyük değişiklik yapacak. Kimilerine göre, bakanlıklardaki büyük değişiklik kongre sonrasına bırakılacak. Bürokrasi ağalarının üstünde ittifakla birleştiği görüş ise; “Hem bakanlıklarda hem de AKP yönetiminde çok büyük değişiklikler olacak.”