MSÜ Harp Okulları Taban Puanları 2023, Kadın Erkek Kaç Puan?

Bu yıl ki MSÜ Askeri Öğrenci Aday Seçme Sınavı; 2 Nisan 2023 tarihinde ülke genelindeki sınav merkezlerinde yapılacaktır. Katılımcı sayısının yoğun olması beklenen sınav öncesi, MSÜ taban puan tablosu adaylar için merak konusu oldu.

Başvuru formunda bildirildiği üzere; Harp Okulu (HO) hem erkeklerin hem de kadınların müracaatlarını kabul ederken, Astsubay Meslek Yüksek Okulları ise sadece erkek adayların başvurularını kabul etmektedir. Kılavuzda bildirilen bir diğer detay ise; 2023 Harp Okulu için; Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS'nin) ilk oturumunda Temel Yeterlilik Testine ve ikinci oturumunda da Alan Yeterlilik Testlerine katılım zorunluluğu var. Astsubay MYO başvurusunda bulunmak isteyen adaylardan ise sadece YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi TYT) katılım şartı bulunmaktadır.

Geçen yıl gerçekleşen, 2022 yılına ait MSÜ taban puan tablosuna göz atarak bu yıl hakkında bir fikir sahibi olabilmek mümkün.

Geleceğin Komutanları için 2023 MSÜ Sınavları

Geleceğin komutanları olacak Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri için düzenlenen 2023 MSÜ sınavı 2 Nisan tarihinde yapılıyor. Zorlu sınava katılacak olan adaylar, geçen yılın MSÜ taban fiyatlarını merak ediyor. Bu taban puanlar hava, kara ve deniz okulları olmak üzere farklılık gösterdiği gibi kadın ve erkeklere göre de değişim göstermektedir. MSÜ Kara Harp Okulu, Hava Harp Okulu ve Deniz Harp Okulu öğrencisi olabilmek için, sınavdan kaç puan almak gerekli? 2022 yılında uygulanan MSÜ taban puanları sizler için araştırdık ve haberimizde sunduk. Erkek ve Kadın adaylar için farklı değerlere sahip olan taban puanları ayrı ayrı ele aldık.

Erkek Adaylarda Taban Puanları:

Sayısal Hava Harp Okulu Taban Değeri: 350.92813

Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Sahil Güvenlik Okulu Sayısal Taban Değeri: 311.56385

Eşit ağırlık Kara Harp Okulları Taban Puanı: 313.9375

Kara Harp Okulu Sözel Taban Puanı: 38.02558

Kadın Adaylarda Taban Puanları:

Sayısal Hava Harp Okulları Taban Değeri: 396.92667

Kara Harp Okulları, Deniz Harp Okulları ve Sahil Güvenlik Okulu Sayısal Taban Puan Değeri: 386.50110

Eşit ağırlık üzerinden Kara Harp Okulları Taban Puanları: 379.29266

2023 MSÜ taban puanları nedir?

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