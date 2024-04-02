Özgür Özel: Erken seçim çağrısı yapmayacağım, buna halkımız karar verecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), kesin olmayan sonuçlara göre belediye başkanlıkları yarışında toplamda 17 milyondan fazla oy alarak yüzde 37,68'lik bir oy oranına ulaştı.

CHP 420 BELEDİYE BAŞKANLIĞI KAZANDI

CHP, 2024 yerel seçimlerinde ise büyükşehir belediyelerinden 14, il belediyelerinden 21, ilçe belediyelerinden 337 ve belde belediyelerinden 48 olmak üzere toplamda 420 belediye başkanlığı kazandı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

31 Mart'ın ardından erken seçim iddiaları ortaya atılırken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü gazetesine konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"BEN FIRSATÇILIK YAPACAK DEĞİLİM"

Özel, "Erken seçim olacaksa buna yine halk karar verecek. Ben bir erken seçim çağrısı yapmıyorum. Erdoğan'ın telaşla 'Dört yıl seçim yok demesi' bahsettiğiniz kaygıdan. Çünkü güvensizlik oyu olarak görüyorlar. Ben fırsatçılık yapacak değilim. Her an yapılacak seçime hazırız.

"DÜRÜST DAVRANMAK LAZIM"

Bana güvenip oy veren AK Parti ve MHP'li emekliler var. Onlar genel seçim olsaydı belki oy vermeyeceklerdi. Onlara şu teminatı verdim: Bu bir yerel seçim. 'Yerel yönetici seçiyorsunuz ve iktidara yerelden denge kurun' dedim. Ertesi gün "Gördünüz mü bak, hükümet değişmeli" dersek o seçmeni kandırmış olurum. Dürüst davranmak lazım.

"BU OYLARIN İÇİNDE MHP'LİSİ DE VAR, DEM'LİSİ DE"

Bundan 10 ay önce altı parti yüzde 25 oy aldık. 'Tek başına yüzde 38 benim oyum' dersek bu kibir olur. Bu çağrımıza uyan Türkiye İttifakı'nın oyu içinde AK Partilisi de var, MHP'lisi de var. DEM'lisi de var. Buradan bir fırsatçılık yapmayacağız ama önümüzdeki günlerde emekliler, atanmayan öğretmenler, emekli astsubaylar, staj mağdurları, çiftçiler ve öğrencilerle ilgili mitingler yapacağız. Sahadan çekilmeyeceğiz ve vatandaşın gerçek sorunlarıyla mücadele edeceğiz. Kimlik siyaseti, gerilim siyaseti kaybetti dün."