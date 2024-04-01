Meral Danış Beştaş: İmamoğlu'nun aldığı oylar onun değil, bizim seçmenlerimizin

Dem Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, "İmamoğlu 'Bu oylar benimdir.' demesin sakın. Aldığı oylar onun değil, bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi." dedi.

Beştaş, partisinin il binasında yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde henüz kesin sonuçların açıklanmadığını ama aşağı yukarı partilerin oy oranlarının belirlendiğini, seçimi kimin kazanıp kimin kaybettiğinin ortaya çıktığını söyledi.

"ALDIĞI OYLAR ONUN DEĞİL, BİZİM SEÇMENLERİMİZ ORAYA OY VERDİ"

Kampanya süresi boyunca kentte sadece 2 aday yarışıyormuş gibi bilinçli şekilde algı yaratıldığını, bunun sadece iktidar medyası değil muhalefet medyası tarafından da çok güçlü şekilde yansıtıldığını savunan Beştaş, şöyle devam etti:

"Seçmen buna ilişkin bir karar verdi. Yani sadece DEM seçmeni değil aslında genel olarak seçmen bir karar verdi. DEM seçmeni de bu konuda AKP'yi cezalandırmak istedi. Çıkan sonuç budur. Yani şunu da söyleyeyim; İmamoğlu 'Bu oylar benimdir.' demesin sakın. Aldığı oylar onun değil, bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi."

Dem Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, "İmamoğlu 'Bu oylar benimdir.' demesin sakın. Aldığı oylar onun değil, bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi." dedi.

Beştaş, partisinin il binasında yaptığı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde henüz kesin sonuçların açıklanmadığını ama aşağı yukarı partilerin oy oranlarının belirlendiğini, seçimi kimin kazanıp kimin kaybettiğinin ortaya çıktığını söyledi.

"ALDIĞI OYLAR ONUN DEĞİL, BİZİM SEÇMENLERİMİZ ORAYA OY VERDİ"

Kampanya süresi boyunca kentte sadece 2 aday yarışıyormuş gibi bilinçli şekilde algı yaratıldığını, bunun sadece iktidar medyası değil muhalefet medyası tarafından da çok güçlü şekilde yansıtıldığını savunan Beştaş, şöyle devam etti:

"Seçmen buna ilişkin bir karar verdi. Yani sadece DEM seçmeni değil aslında genel olarak seçmen bir karar verdi. DEM seçmeni de bu konuda AKP'yi cezalandırmak istedi. Çıkan sonuç budur. Yani şunu da söyleyeyim; İmamoğlu 'Bu oylar benimdir.' demesin sakın. Aldığı oylar onun değil, bizim seçmenlerimiz oraya oy verdi."