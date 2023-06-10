Okul yöneticileri kendi okullarında açılan halk eğitim kursunda ders verebilir mi, ek ders alabilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, örgün eğitim kurulularında görev yapan yöneticilere, yönetici olarak görev yapmakta oldukları eğitim kurumu bünyesinde halk eğitimi merkezleri tarafından açılan kurslarda ders görevi verilip verilemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Bilindiği gibi Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5'inci maddesinde yöneticilerin aylıkları karşılığında haftada 6 saat ders okutmakla yükümlü oldukları, 6'ncı maddesinin birinci fıkrasında da bunların isteğe bağlı olarak haftada 6 saate kadar ek ders ücreti karşılığında ders okutabilecekleri belirlenmiştir.

Aynı Kararın 8'inci maddesinde ise; bu Kararla belirlenen azami ek ders görevi ve ek ders görevinden sayılan ders saatleri dışında olmak üzere, maddede belirtilen eğitim faaliyetlerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere haftada 10 saate kadar daha ders görevi verilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 29.05.2023 tarih ve 77037827 sayılı görüş yazısında; "Bu itibarla örgün eğitim kurulularında görev yapan yöneticilere, yönetici olarak görev yapmakta oldukları eğitim kurumu bünyesinde halk eğitimi merkezleri tarafından açılan kurslarda ders görevi verilmesinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.