30 Ağustos Pazar Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Ağustos ayı burç yorumları

günlük burç yorumları 30 Ağustos Pazar burç yorumları merak ediliyor. İşte 30 Ağustos Pazar 2020 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 30 Ağustos Pazar 2020
Beklenmedik kararlar alabilirsiniz! 30 Ağustos günlük burç yorumları
Ay büyüyen Ay fazında ilerliyor. 30 Ağustos Pazar günü bir şeyleri düzeltmek için uygun bir gün olabilir. Pazar günü Kova burcu beklenmedik kararlar alabilir, Balık burcunu ise duygusal bir gün bekliyor. Günlük burç yorumları 30 Ağustos'ta sizlerle...
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 30 Ağustos Pazar saat 03.37'de Ay Kova burcuna geçiş yapacak. Ay büyüyen ay fazında ilerliyorken bir şeyleri düzeltmek adına uygun bir süreçten geçiyorsun.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Aşk ilişkilerinde gereksiz patlamalara dikkat etmelisin. Aşırı hassas davranabilirsin.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Eğitimlerle ilgili konularda karar vermen gereken durumlar söz konusu olabilir. Ay büyüyen fazında ilerlerken bir şeyleri analize etmek adına da uygun bir süreçtesin.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Özel ilişkilerinde partnerinin fazla baskıcı tutumlarından dolayı zorlanmaların olabilir. Ani kararlar vermekten uzak durmalısın.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Ay tüm gün karşı burcunda ilerliyor olacak. İkili ilişkilerinde ya hep ya hiç mantığında olabilirsin.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: 30 Ağustos Pazar günü sağlığına dikkat etmen gerekiyor. Günün ikinci yarısında aşırı hassas davranabilirsin.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Çocukların ile olan ilişkilerinde alınganlıkların söz konusu olabilir. Çok keskin hareketlerden uzak durmalısın.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Pazar günü boyunca evinle ilgili konular öne çıkıyor. Yaşadığın problemlerle ilgili kendini kandırma eğiliminde olabilirsin.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Kardeşlerinle ilgili konularda hassas davranabilirsin. Onlarla olan ilişkilerinde sorunlar yaşaman seni üzebilir.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Parasal harcamalarına dikkat etmen gereken bir gün. Plansız hareketleri ay sonunda seni zorlayabilir.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: 30 Ağustos Pazar günü Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Akşam saatlerinde beklenmedik konularda ani kararlar vermekten uzak durmalısın.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: Aşırı hassas ve dalgın bir günündesin. Rüyaların öne çıkıyor.
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