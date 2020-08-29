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29 Ağustos Cumartesi Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Ağustos ayı burç yorumları

günlük burç yorumları 29 Ağustos Cumartesi burç yorumları merak ediliyor. İşte 29 Ağustos Cumartesi 2020 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 29 Ağustos Cumartesi 2020

29 Ağustos Cumartesi Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Ağustos ayı burç yorumları
29 Ağustos 2020 Cumartesi 00:17

Hangi burçları enerjili bir cumartesi bekliyor? 29 Ağustos 2020 burç yorumları

Günlük burç yorumları 29 Ağustos Cumartesi günü için iletişim adına yoğun enerjilere işaret ediyor. Cumartesi günü Koç burcunu koşturmacalı bir gün, Oğlak burcunu ailevi birtakım sorumluluklar bekliyor. 29 Ağustos 2020 burç yorumları sizlerle...

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KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 29 Ağustos Cumartesi günü Ay tüm gün Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Cumartesi günü gökyüzünde yoğun enerjiler var. Koşuşturmacalı bir gündesin.

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BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Cumartesi günü ikili ilişkilerinde dikkatli olman gereken durumlar var. Konuşmadan önce iki kez düşünmelisin.

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İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: İletişim adına cumartesi gecesi ve sabah saatleri uygun olacaktır. Bir kadın figüründen destek görebilirsin.

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YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Cumartesi günü saat 16.28'de gerçekleşecek olan Merkür ile Jüpiter arasındaki üçgen açının etkisiyle kendini hayli güçlü bir şekilde ifade etmekte başarılı olacağın bir zaman diliminde olacaksın. 

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ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: İçsel gücünün yüksek olduğu bugünü sorun yaşadığın konuları tekrar ele almak adına değerlendirebilirsin.

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BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: İletişimde kendinden emin olduğun bir gün. Önemli konuları konuşmak adına değerlendirebilrsin.

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TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: İkili ilişkilerinde sürtüşmeler söz konusu olabilir. Konuları günün ikinci yarısına ertelemen daha doğru olacaktır.

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AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Etrafındaki insanlar tarafından destekleneceğin bir gün. Seyahatlerinle ilgili bir konuda destekleniyor olman seni mutlu edecek.

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YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Sabah saatlerinde bir kadın figürünün desteğini alabilirsin. Fikirlerini akıcı bir şekilde ifade edebileceğin bir zaman dilimindesin.

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OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Akşam saatlerinde Ay ile Mars arasındaki kare açının etkisiyle sinirsel gerginlikler içerisinde olabilirsin. Ailevi sorumlulukların öne çıkıyor.

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KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Duygusal konularda birtakım kısıtlanlamalar söz konusu olabilir. Saat 22.31 sonrasında Ay boşlukta olacak.

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BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: Bilgilerini genişletmek isteğinde olabilirsin. Yeni bir eğitime başlamak istiyorsan bunun için uygun bir gün.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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