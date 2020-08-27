27 Ağustos Perşembe Günlük burç yorumları! Burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Ağustos ayı burç yorumları

günlük burç yorumları 27 Ağustos Perşembe burç yorumları merak ediliyor. İşte 27 Ağustos Perşembe 2020 burçlara göre hayatımızda nasıl değişiklikler olacak? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu Günlük Burç Yorumları Aşk gündem 27 Ağustos Perşembe 2020
Günlük burç yorumları 27 Ağustos'ta nasıl?
Günlük burç yorumları 27 Ağustos Perşembe günü için yüksek enerjileri açığa çıkarıyor. Perşembe günü Koç burcu sabaha yüksek enerjiyle başlarken, Başak burcu ailesiyle ilgili önemli kararlar alabilir. 27 Ağustos 2020 burç yorumları sizlerle...
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: Ay Perşembe günü Yay burcunda güne başlıyoruz ancak saat 20.37 de Oğlak burcuna geçiş yapacak. Günün ikinci yarısında harekete geçirici enerjin yüksek gözüküyor.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: Perşembe günü bir takım kafa karışıklıkları yaşayabilir sorunlardan kaçma isteğinde olabilirsin. Günün büyük bir bölümünde ödemelerine kafa yoruyor olacaksın.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Ay neredeyse tüm gün karşıt burcunda hareket ediyor olacak. Partnerin ile ilgili kafa kırışıklıkları yaşayabilirsin.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Saat 20.37 sonrasında Ay karşıt burcuna geçeceğinden eşinle ilgili konulara ciddiyetle yaklaşman gereken durumlar söz konusu olabilir. Aşırı hassas bir günündesin.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Günün büyük bir bölümünde sağlığınla ilgili konularda kafa karışıklıkların söz konusu olabilir. Yaşadığın bir problem ile ilgili bir uzmana danışman gerekebilir.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: İçsel enerjinin yüksek olduğu perşembe günü ailenle ilgili konularda bir takım kararlar alman gerekiyor olacak. Konuları hassasiyetle ele alman gereken durumlar var.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Perşembe günü Ay saat 15.00 ile 20.37 arasında boşlukta olacağından bu zaman zarfında yeni bir iş başlatmaya olmaya özen göstermelisin. Saat 20.37 de Ay Oğlak burcuna geçiş yapacak.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Koruyucu ve yüksek enerjinin yüksek olduğu bugün sportif faaliyetlere ve önemli işleri halletmeye yönelebilirsin. Gece saatlerinde kardeşlerin olan iletişimin öne çıkıyor.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Ayın burç değiştireceği bugün değişken enerjiler altında olabilirsin. Günün büyük bir bölümünde kendine odaklanıyorsun.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Dalgınlıklar ve unutkanlıklarının yüksek olacağı Perşembe günü boyunca işlerini doğru planlamaya özen göstermelisin. Akşam saatlerinde kendini daha doğru ifade edebileceğin bir zaman dilimine giriyorsun.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Gün boyunca sürekli bir şeyler yapmakla meşgul olabilirsin. Saat 15.00 ile 20.37 arasında elinde kalan işleri tamamlamaya ve yeni bir iş başlatmamaya ağırlık vermelisin.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: Zodyak'ın en hassas burcu olarak perşembe günü gerçekleşecek olan Ay Neptün arasındaki zorlayıcı açının seni daha da hassas yapacağını belirtmeliyim. Kafa karışıklıkları yaşayabilirsin.
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