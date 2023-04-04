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VakıfBank sınav sonuçları ne zaman açıklandı mı?, 2023 VakıfBank sınav sonuçları sorgulama

VakıfBank personel alımı sınav sonuçları için geri sürmeye devam ediyor. Vakıfbank personel alımı sınavları, 19 Mart Pazar günü tamamlandı. Banka tarafından yapılan açıklamada nisan ayının ilk haftası işaret edilmişti. Peki, VakıfBank sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

VakıfBank sınav sonuçları ne zaman açıklandı mı?, 2023 VakıfBank sınav sonuçları sorgulama
Kamusaati
Kamusaati
04 Nisan 2023 Salı 18:26

VakıfBank sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihle ilgili sorgulamalar sürüyor. Vakıflar Bankası bünyesinde T.A.O müfettiş yardımcısı, BT müfettiş yardımcısı, kontrolör yardımcısı, uzman yardımcısı ve memur olabilmek için sınav sonuçlarını bekleyen adaylar, kurum tarafından yapılacak duyuruyu bekliyor. Peki, VakıfBank sonuçları ne zaman açıklanacak?

VAKIFBANK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

VakıfBank tarafından 19 Mart tarihinde gerçekleştirilen sınavların ardından, sonuçlar için tarih araştırmaları başladı. Banka tarafından yapılan açıklamada nisan ayının ilk haftası işaret edildi.

Buna göre; VakıfBank sınav sonuçlarının nisan ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

VAKIFBANK SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

VAKIFBANK SONUÇ DUYURUSU

Vakıfbank'tan yapılan açıklamada "Yazılı sınav sonucu başvuru ilanında belirtilen kriterlere göre değerlendirilecek ve mülakata katılmaya hak kazanan adaylar 04.04.2023 tarihinde https://vakifbank.istanbul.edu.tr internet adresi üzerinden ilan edilecektir.

Yazılı sınav sonucuna itirazlar bu tarihten itibaren 2 (iki) iş günü içerisinde aynı link üzerinden yapılacaktır.

Adayların sınav sorularına ve sonuçlarına itirazlarının geçerli olabilmesi her bir soru için sistem üzerinden Sanal Pos ile KDV dâhil 100 (yüz) TL ödemesi ve itirazını geçerli tarihler aralığında yapılması gerekmektedir. Süre tamamlandığında soru ilanı ve soru itiraz sistemi erişime kapatılacaktır.

Sınav sonucu itirazlarının incelenmesinin ardından olası değişimler ve kesinleşmiş sınav sonucu aynı link üzerinden 07.04.2023 tarihinden adaylara ilan edilecektir.

Buna göre mülakata katılmaya hak kazanan adaylar nihai yazılı sınav sonucunun ilanından itibaren Vakıfbank’ın mülakata ilişkin duyurusunu takip etmelidir.

(Mülakat tarihi, saati, yeri ve adayların yanlarında getirmesi gereken belgelere ilişkin duyuru Vakıfbank tarafından yapılacaktır.)" denildi. 

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