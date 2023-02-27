Herkesin gözü kulağı onda! İlk maçında gol atan Zaniolo İtalya'yı salladı

Galatasaray'ın ara transfer döneminde Roma'dan transfer ettiği yıldız futbolcu Zaniolo, sarı-kırmızılılarla çıktığı ilk mücadelede golle tanıştı. Sarı-kırmızılıların Alanyaspor ile oynadığı hazırlık maçında ilk golünü atan 23 yaşındaki futbolcu bu başarısıyla İtalyan basınında manşetleri süsledi.

Depremzedelere yardım için oynanan maçta Galatasaray, Alanyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti. Son anlarda oyuna giren yeni transfer Nicolo Zaniolo, attığı şık golle ve ortaya koyduğu performansla tam not aldı. Nicolo Zaniolo'nun attığı gol İtalyan basının dikkatini çekti.

İLK MAÇ İLK GOL

Şampiyonluğun en önemli adayları arasında olan Galatasaray'ın Roma'dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Zaniolo, 80. dakikada oyuna girdi ve golünü attı.

İTALYAN BASININI SÜSLEDİ

Zaniolo'nun sarı-kırmızılılardaki performansı İtalyanlar tarafından da çok yakından takip ediliyor. 23 yaşındaki yıldızın Alanyaspor karşısında attığı gol ve gösterdiği performans İtalyan basınının dikkatinden kaçmadı.

"HEMEN KAHRAMAN"

İtalyan basınında Tuttosport'ta, "Zaniolo hemen kahraman" başlığıyla verilen haberde, "Eski Romalı oyuncu yeni takımıyla ilk maçına Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında çıktı ve ilk golünü kaydetti. Eski Romalı Zaniolo ilk maçında sonradan oyuna girdi ve ilk golünü attı. Zaniolo, rakip kaleciyi geçmiş numarası yaparak güzel bir gol attı ve boş kaleye topu sorunsuz bir şekilde bıraktı." denildi.

"ENDİŞELENDİREN GOL"

Öte yandan Corriere Dello Sport'ta, yer alan haberde ise, "Romalıları endişelendiren o gol Türkiye'ye de hemen geldi" başlığı atılarak, "İkinci yarının 35. dakikasında oyuna giren Zaniolo uzatma dakikalarında yeni takımı adına ilk golü atarak finali takımı lehine 4-2 imzaladı. Türkiye Süper Lig, son dakika kararları dışında önümüzdeki hafta sonu devam edecek." ifadelerine yer verildi.