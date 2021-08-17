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KAYSERİ İNCESU İLÇESİNDE KORKUÇ OLAY 16 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU BAĞ EVİNDE BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

KAYSERİ İNCESU İLÇESİNDE MEYDANA GELEN KORKUÇ OLAYDA İNCESUDA BİR BAĞ EVİNDE ERKEK ARKADAŞI TARAFINDAN BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLEN 16 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU MORGA GÖTÜRÜLDÜ OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ TARAFINDAN SORUŞTURMA SÜRÜYOR.

KAYSERİ İNCESU İLÇESİNDE KORKUÇ OLAY 16 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU BAĞ EVİNDE BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
17 Ağustos 2021 Salı 10:33
İlçeye bağlı Bahçesaray Mahallesi TOKİ Konutları'nda meydana gelen olayda gece saatlerinde iddiaya göre eğlenmek için arkadaşı O.Ç.'nin evine gelen B.A. (17), pompalı tüfekle I.T.'yi (16) başından vurdu.
OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİ TARAFINDAN SORUŞTURMA SÜRÜYOR. Yeni gelişmeler geldikçe sizlerle paylaşacağız..

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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