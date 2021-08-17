KAYSERİ İNCESU İLÇESİNDE KORKUÇ OLAY 16 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU BAĞ EVİNDE BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Fazla mesai konusu, çalışanlar ile işvereni en çok karşı karşıya getiren konudur. Mahkemelerde de, fazla mesainin hesaplanması hep sorun olmuştur. İş mahkemesi ve Yargıtay, fazla mesailerin hesaplanması konusunda, işe giriş çıkış saatleri, tanık ifadeleri gibi bazı belgeleri dikkate alır. İşte mahkemeler artık, log kayıtları olarak nitelendirilen bilgisayar açılış ve kapanışı gösteren bilgileri de fazla mesainin kanıtları arasında saydı. İşte Yargıtay'ın fazla mesai hesaplamalarında emsal teşkil edecek kararının ayrıntıları.