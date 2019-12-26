Araçların kışlık bakım nasıl yapılır?işte bakım klavuzu

Kış mevsiminin iyice hissedildiği şu zamanlar da izninizle bir iki uyarı ve bilgi vermek istiyoruz.



Özellikle kış şartlarının sert geçtiği bölgelerde dizel araç sahibi dostlarımız depolarınızı dolu tutmaya ve eurodizel kullanmaya ayrıca temiz istasyonlardan yakıt almaya özen gösterin. Çünkü mazot filtresi kolay donabiliyor. Mazot donduktan sonra çözülse bile açığa çıkan parafin yüzünden filtre tekrar kullanılamaz. Bir depo mazot içerisine 1 litre gaz yağı eklerseniz yine mazotun donmasını engellemiş olursunuz.Can sıkıcı durumla karşılaşmamak için bunları yapmanızı tavsiye ederim.

Aracınızın Üzerindeki kârları tamamen temizlemeye çalışın. Bu yol güvenliği için çok önem taşır. Lastik havalarınızı tekrar soğuk ortama göre ayarlamayı unutmayın. Sürüş şeklinizi biraz daha yumuşak hale getirin. Özellikle gece ve sabaha karşı gizli buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olun. Bu durumda köprü ve viyadüklerden geçerken bir daha dikkat edin. Kış lastiği hem kendi aracınız hemde trafikdeki diğer araçların emniyeti için kesinlikle kullanılmalı. Uzun yol giderken mutlaka yakıt deponuzun hep dolu kalmasını sağlayın. Aracınızda battaniye fazladan mont gibi ısınma ihtiyacını karşılayacak eşyalar bulundurun.

İnşAllah yararlı olur. Tüm Aileye Selamlar. Saygılar. Hayırlı Geceler. Kazasız Sürüşler diliyorum.

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