YSK, 31 Mart seçimlerine ilişkin kesin aday listelerini yayımladı! İstanbul'da 49 aday yarışacak

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı. İstanbul 49 adayla en fazla adayın yarışacağı il olurken Gaziantep, Malatya, Ankara ve İzmir'de ise toplamda 106 aday seçime katılacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin kesinleşen aday listelerini internet sitesinde yayımladı.

İSTANBUL'DA 49 ADAY YARIŞACAK

Listeye göre, Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığında İstanbul, 22'si siyasi parti, 27'si bağımsız toplam 49 adayla en fazla adayın yarışacağı il oldu.

GAZİANTEP VE MALATYA'DA TOPLAM 57 ADAY VAR

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 26'sı siyasi parti, 3'ü bağımsız toplam 29, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de 23'ü siyasi parti, 5'i bağımsız 28 aday yarışacak.

İZMİR'DE SEÇİME 6 BAĞIMSIZ ADAY GİRİYOR

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız toplam 24 aday seçime katılacakken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 21'i siyasi parti, 6'sı bağımsız toplam 27 aday listede yer aldı.

ŞIRNAK ULUDERE'DE AK PARTİLİ TEK ADAY

Erzurum, Manisa ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına yönelik bağımsız aday bulunmuyor. Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesinde ise sadece AK Parti'den Cevher Benek aday oldu.

Şırnak'ın Uludere ilçesinin Hilal beldesi ile Adıyaman'ın Kahta ilçesinin Akıncılar beldesi belediye meclis üyeliği için sadece AK Parti'nin birer adayı olurken, Tokat'ın Almus ilçesinin Gölgeli beldesi belediye meclis üyeliği için de sadece CHP'nin adayı bulunuyor.

KESİN LİSTELER 3 MART'TA İLAN EDİLMİŞTİ

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılabilecek siyasi parti ve bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, 3 Mart'ta il ve ilçe seçim kurullarınca ilan edilmişti.

- İŞTE YSK'NIN YAYINLADIĞI ADAY LİSTELERİ -