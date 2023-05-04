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Yardım bahanesiyle hırsızlık! Talihsiz kadın durumu fark edince polise koştu

Yardım bahanesiyle hırsızlık! Talihsiz kadın durumu fark edince polise koştu

Yardım bahanesiyle hırsızlık! Talihsiz kadın durumu fark edince polise koştu
Admin
Admin
04 Mayıs 2023 Perşembe 12:52

Gaziantep'te bir şahıs, bebek arabasına yardım etme bahanesiyle yanaştığı kadının cep telefonunu alarak kayıplara karıştı. Yolcu minibüsünün güvenlik kameralarına yakalanan şahıs, yakalanarak gözaltına alındı.

Şahinbey ilçesi Alaybey Mahallesi'nde otobüse binmek isteyen ve kucağında bebek bulunan bir kadın, yanına yaklaşan şahsın yardımıyla bebek arabasını minibüse çıkarttı.

KADININ CEBİNDEN TELEFONU ÇALDI

Bebek arabasına yardım bahanesiyle kadına yaklaşan şahıs, koluna astığı ceketinin yardımıyla bir anda kadının cebindeki telefonu çaldı. Kimseye fark ettirmeyen şahıs, hızla otobüsten inerek izini kaybettirdi.

EKİPLER KISA SÜREDE YAKALADI

Otobüste cep telefonun çalındığı fark eden kadın, polise giderek yardım istedi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, izlediği güvenlik kameralarında şahsın eşgalini tespit etti. Ardından şahsın M.Y olduğunu belirleyen ekipler Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü operasyonla şahsı yakaladı. Gözaltın alınan M.Y, yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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