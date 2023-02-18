Para Listesi
Para Listesi
0
Çeyiz Parası
Çeyiz Parası
0
Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0
0
2
BES2023
BES2023
0
2023
2023
0
personelziraat
personelziraat
1
MEB
MEB
3

Tepkiler çığ gibi! Türkiye'deki hayranları Cristiano Ronaldo'yu kalbinden sildi

Tepkiler çığ gibi! Türkiye'deki hayranları Cristiano Ronaldo'yu kalbinden sildi Yaşadığımız deprem felaketinin ardından tek bir kare bile paylaşım yapmayan Cristiano Ronaldo, Türkiye'deki hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Yıllardır kıyaslandığı Lionel Messi ise maddi ve manevi yardımıyla kalpleri fethetti. Sessizliğe gömülen Cristiano Ronaldo hakkında sosyal medyada çok sert paylaşımlar yapıldı.

Tepkiler çığ gibi! Türkiye'deki hayranları Cristiano Ronaldo'yu kalbinden sildi
Kamusaati
Kamusaati
18 Şubat 2023 Cumartesi 10:22

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşadığımız üzücü kayıpların ardından dünya çapında önemli sporculardan ve sanatçılardan ülkemize destek gelirken, Cristiano Ronaldo bu konuda herkesi herkesi şaşırttı.

MESSI'DEN 3,5 MİLYON EUROLUK DESTEK

Yıllardır kıyaslandığı Lionel Messi, eşi ile birlikte Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 3,5 milyon euroluk destekte bulundu. Lionel Messi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarından depremzedeler için maddi destekte bulunmasını istedi. Eşi Antonella de depremzedeler için paylaşımlar yaptı. Hayırseverliğiyle bilinen Cristiano Ronaldo ise tek bir kare bile paylaşım yapmayarak Türkiye'deki hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

RONALDO'NUN FORMASINI MERİH SATTI

Merih Demiral, depremzedeler için başlattığı kampanyasında ilk olarak Ronaldo'nun Juventus'ta oynadığı dönemde kendisine verdiği imzalı formayı satışa çıkarmıştı. Milli futbolcumuz, Portekizli yıldızın bir mesaj paylaşacağını da söylemişti ancak aradan günler geçmesine rağmen herhangi bir hareket gelmedi. Türkiye'deki hayranlarını fazlasıyla üzen Portekizli yıldız için çok sayıda tepki paylaşımı geldi.

Sosyal medyada canlı yayın açıp intihar etti
Sosyal medyada canlı yayın açıp intihar etti
0
İki depremde de tek bina dahi yıkılmadı! 10 ilimizden Kadirli ilçesine büyük göç var
İki depremde de tek bina dahi yıkılmadı! 10 ilimizden Kadirli ilçesine büyük göç var
0
Yıldız Tilbe vasiyetini açıkladı: Cenazeme politikacı gelmesin, gelirse de taşlayın
Yıldız Tilbe vasiyetini açıkladı: Cenazeme politikacı gelmesin, gelirse de taşlayın
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.