Tepkiler çığ gibi! Türkiye'deki hayranları Cristiano Ronaldo'yu kalbinden sildi Yaşadığımız deprem felaketinin ardından tek bir kare bile paylaşım yapmayan Cristiano Ronaldo, Türkiye'deki hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı. Yıllardır kıyaslandığı Lionel Messi ise maddi ve manevi yardımıyla kalpleri fethetti. Sessizliğe gömülen Cristiano Ronaldo hakkında sosyal medyada çok sert paylaşımlar yapıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşadığımız üzücü kayıpların ardından dünya çapında önemli sporculardan ve sanatçılardan ülkemize destek gelirken, Cristiano Ronaldo bu konuda herkesi herkesi şaşırttı.

MESSI'DEN 3,5 MİLYON EUROLUK DESTEK

Yıllardır kıyaslandığı Lionel Messi, eşi ile birlikte Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 3,5 milyon euroluk destekte bulundu. Lionel Messi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarından depremzedeler için maddi destekte bulunmasını istedi. Eşi Antonella de depremzedeler için paylaşımlar yaptı. Hayırseverliğiyle bilinen Cristiano Ronaldo ise tek bir kare bile paylaşım yapmayarak Türkiye'deki hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı.

RONALDO'NUN FORMASINI MERİH SATTI

Merih Demiral, depremzedeler için başlattığı kampanyasında ilk olarak Ronaldo'nun Juventus'ta oynadığı dönemde kendisine verdiği imzalı formayı satışa çıkarmıştı. Milli futbolcumuz, Portekizli yıldızın bir mesaj paylaşacağını da söylemişti ancak aradan günler geçmesine rağmen herhangi bir hareket gelmedi. Türkiye'deki hayranlarını fazlasıyla üzen Portekizli yıldız için çok sayıda tepki paylaşımı geldi.