zam fark
zam fark
0
YKS KALDIRILACAK MI
YKS KALDIRILACAK MI
0
0
0
0
0
0
ASGARiüCRETZAM
ASGARiüCRETZAM
0
0
0
1
bayram
bayram
0

Tartışma vahşetle bitti! Sevgilisinin parmaklarını satırla kesti

Tartışma vahşetle bitti! Sevgilisinin parmaklarını satırla kesti

Tartışma vahşetle bitti! Sevgilisinin parmaklarını satırla kesti
Admin
Admin
02 Ağustos 2023 Çarşamba 15:07

Bilecik'te yabancı uyruklu bir adam, tartıştığı sevgilisinin satırla 5 parmağını kesti. Komşular kadının feryatlarına koşarken, polis ise kaçan caniyi 1 saat içerisinde yakaladı.

Bilecik'te aynı evde yaşadığı 30 yaşındaki kadının parmakları satırla keserek olay yerinden kaçan zanlı, polisin tiziz çalışması sonrası 1 saat sonra yakalandı.

FERYATLARINA KOŞTULAR

Dün Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Kayhan Sokak üzerinde bir apartmanda aynı evde yaşayan Afganistan uyruklu Naimi N. (26) ile Tacikistan uyruklu Feride R. (30) arasında tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşünce Naimi N., evde bulunan satırı alarak kadının 5 parmağı kesti. Kadının feryatları üzerine olayı öğrenen komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kopan parmakları toplayıp muhafaza altına alırken, kadın Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

,

1 SAATE YAKALANDILAR

Olay sırasında evde bulunan babası Wahıd N. ile kaçan zanlı, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 saat sonra saklandıkları evde yakalandı. Başka bir ilde ikameti görülen ve Bilecik'te hiçbir kaydı olamayan şahısların kısa sürede yakalanması büyük takdir topladı. Baba ve cani oğlu emniyetteki sorgusunun ardından Bilecik Adliyesi sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme! İlk açıklama Türkiye'den geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme! İlk açıklama Türkiye'den geldi
0
Memurların yüzde 35 zamlı maaş tablosu! Öğretmen, polis, doktor, hemşire aylığı tek tek hesaplandı
Memurların yüzde 35 zamlı maaş tablosu! Öğretmen, polis, doktor, hemşire aylığı tek tek hesaplandı
0
Görüntüler tekel katliamının 2 ay öncesinden! Türkiye'nin konuştuğu husumet böyle başlamış
Görüntüler tekel katliamının 2 ay öncesinden! Türkiye'nin konuştuğu husumet böyle başlamış
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.