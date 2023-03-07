Survivor 2023'e veda eden isim Aysu oldu

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2023, dün akşam eleme heyecanının yaşandığı yeni bölümüyle ekrana geldi. Peş peşe dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında Aysu, Barış, Murat ve Buse eleme adayı oldu. Dün akşam yayınlanan ada konseyinde ise bir kişi Survivor hayallerine veda etti.

"POTAYA ERKEN GİRDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM, HAYALLERİM SONA ERDİ"

Halk arasında yapılan SMS oylamasında en az oyu alan Aysu, Survivor 2023 hayalleri veda etti. Veda konuşmasında duygularından bahseden Aysu, "Açıkçası üzgünüm. Şu sebepten dolayı üzgünüm, buradaki Survivor'la ilgili herkesin tabi ki bir hayali var. Potaya erken girdiğimi düşünüyorum. Sebebi sakatlı da olabilir, başka bir şey de olabilir. Sonuçta buradaki hayallerim sona erdi. Her şerde bir hayır vardır. Demek ki Survivor maceramın burada sona ermesi gerekiyordu. İçimde çok büyük bir huzur ve mutluluk vardı. Üzgünüm tabi ki ama sevdiklerime, aileme kavuşacağım için çok mutluyum. Burada hikayem yarım kaldı diye düşünüyorum. Takım için hayırlı olsun. Burada tanıdığım güzel dostluklar kurduğum insanlar var" ifadelerini kullandı.