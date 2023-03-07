EYTSORGU
EYTSORGU
0
Rapor parası
Rapor parası
0
EYT Başvuru Ekranı
EYT Başvuru Ekranı
0
çalışan
çalışan
0
belediye kadro
belediye kadro
1
asgariücretzam
asgariücretzam
0
Para Listesi
Para Listesi
0
Çeyiz Parası
Çeyiz Parası
0
Personelalımı
Personelalımı
0
ORUC
ORUC
0
Engelli
Engelli
0
işsizlik maaşı
işsizlik maaşı
0

Survivor 2023'e veda eden isim Aysu oldu

Survivor 2023'e veda eden isim Aysu oldu

Survivor 2023'e veda eden isim Aysu oldu
Kamusaati
Kamusaati
07 Mart 2023 Salı 11:40

Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünde ünlüler takımından Barış, Murat, Buse ve Aysu arasında eleme heyecanı yaşandı. Seyircilerden en az SMS'i alarak yarışmaya veda eden isim Aysu oldu.

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2023, dün akşam eleme heyecanının yaşandığı yeni bölümüyle ekrana geldi. Peş peşe dokunulmazlık oyununu kaybeden ünlüler takımında Aysu, Barış, Murat ve Buse eleme adayı oldu. Dün akşam yayınlanan ada konseyinde ise bir kişi Survivor hayallerine veda etti.

"POTAYA ERKEN GİRDİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM, HAYALLERİM SONA ERDİ"

Halk arasında yapılan SMS oylamasında en az oyu alan Aysu, Survivor 2023 hayalleri veda etti. Veda konuşmasında duygularından bahseden Aysu, "Açıkçası üzgünüm. Şu sebepten dolayı üzgünüm, buradaki Survivor'la ilgili herkesin tabi ki bir hayali var. Potaya erken girdiğimi düşünüyorum. Sebebi sakatlı da olabilir, başka bir şey de olabilir. Sonuçta buradaki hayallerim sona erdi. Her şerde bir hayır vardır. Demek ki Survivor maceramın burada sona ermesi gerekiyordu. İçimde çok büyük bir huzur ve mutluluk vardı. Üzgünüm tabi ki ama sevdiklerime, aileme kavuşacağım için çok mutluyum. Burada hikayem yarım kaldı diye düşünüyorum. Takım için hayırlı olsun. Burada tanıdığım güzel dostluklar kurduğum insanlar var" ifadelerini kullandı.

CHP'den ilk kampanya videosu! Şebnem Ferah seslendiriyor, sözleri oldukça manidar
CHP'den ilk kampanya videosu! Şebnem Ferah seslendiriyor, sözleri oldukça manidar
0
Türkiye'nin önde gelen e-ticaret sitesinde "Yeşil" posteri satışa çıkarıldı! Tepkilerin ardından geri adım attılar
Türkiye'nin önde gelen e-ticaret sitesinde "Yeşil" posteri satışa çıkarıldı! Tepkilerin ardından geri adım attılar
0
Ali Babacan'dan İmamoğlu ve Yavaş yorumu: Takımı güçlendirdik, çok güçlü bir kadro oldu
Ali Babacan'dan İmamoğlu ve Yavaş yorumu: Takımı güçlendirdik, çok güçlü bir kadro oldu
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.