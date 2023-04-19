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Son Dakika: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kazan patladı, ortalık savaş alanına döndü

Son Dakika: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kazan patladı, ortalık savaş alanına döndü

Son Dakika: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kazan patladı, ortalık savaş alanına döndü
Admin
Admin
19 Nisan 2023 Çarşamba 19:08

Son dakika: Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sıcak su kazanı patladı. Hastanedeki kullanılmayan binada gerçekleşen patlama nedeniyle yangın çıkarken, binadan kopan parçalar etrafa savruldu. Korku yaratan yangın, itfaiye ekiplerinin hummalı çalışmasıyla söndürülürken, olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk belirlemelere göre sıcak su kazanı patladı. Patlamanın olduğu bölümde hasar oluşurken çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

BİNADAN KOPAN PARÇALAR ETRAFA SAVRULDU

Hastanedeki kullanılmayan binada gerçekleştiği öğrenilen patlamayla birlikte yangın çıkarken, binadan kopan parçalar etrafa savruldu.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Korku yaratan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülürken, olayda herhangi bir yaralanma meydana gelmedi.

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