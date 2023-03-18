Son Dakika: Uluslararası Ceza Mahkemesi, Putin için tutuklama kararı çıkardı

Son dakika: Rusya-Ukrayna savaşı 1 yıldan fazla süredir devam ederken, Uluslararası Ceza Mahkemesi dikkat çeken bir karara imza attı. Mahkeme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e savaş suçu işlediği iddiasıyla tutuklama kararı çıkardı. Ukrayna, "Bu yalnızca bir başlangıç." değerlendirmesinde bulunurken, Rusya ise kararı tanımadıklarını belirtti.

Rusya- Ukrayna savaşından 1 yıldan fazla süre geride kaldı. Savaş tüm şiddetiyle devam ederken kritik bir gelişme yaşandı.

PUTİN VE BELOVA HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM), Ukrayna'da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Alekseyevna Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu.

PUTİN SORUMLU TUTULDU

UCM'den yapılan yazılı açıklamada Putin ve Lvova-Belova hakkında, Rusya-Ukrayna Savaşı sırasında Ukraynalı çocukların Rusya'ya kaçırılması suçundan yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi. Açıklamada, Ukraynalı çocukların Rusya'ya hukuka aykırı olarak götürülmesi suçuna her iki şüphelinin de iştirak ettikleri belirtilerek Putin'in kontrolü altındaki kişilerin bu suçu işlemesine engel olmadığı gerekçesiyle sorumlu tutulduğu ifade edildi.

"YETERLİ ŞÜPHE VAR"

Putin ve Lvova-Belova'nın Ukraynalı çocukların sınır dışı edilmesi suretiyle savaş suçu işledikleri yönünde yeterli şüphenin bulunduğu aktarılan açıklamada, yakalama kararının UCM Başsavcılığının 22 Şubat 2023 tarihli talebi üzerine verildiği kaydedildi. Açıklamada, yakalama kararının mağdurları korumak adına başta gizli tutulmasının düşünüldüğü ancak halihazırda suçların işlenmeye devam etmesini göz önünde bulunduran Mahkemenin yeni suç işlenmesini önlemek amacıyla kararı kamuya açıkladığı belirtildi.

"RUSYA İÇİN KARAR GEÇERSİZ"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, UCM'nin Putin ve Lvova-Belova hakkındaki yakalama kararıyla ilgili açıklama yaptı. Meselenin formüle edilmesini rezalet ve kabul edilemez olarak bulduklarını kaydeden Peskov, "Rusya bazı devletler gibi bu mahkemenin yargı yetkisini tanımamaktadır. Bu nedenle, bu türden herhangi bir karar hukuk açısından Rusya Federasyonu için geçersizdir." dedi.

"RUSYA'NIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOK"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karar hakkında, "Uluslararası Ceza Mahkemesi kararlarının hukuki açıdan dahil ülkemiz için hiçbir anlamı yoktur. Rusya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'ne taraf değildir ve buna göre herhangi bir yükümlülüğü yoktur." değerlendirmesinde bulundu. Rusya'nın bu kurumla işbirliği yapmadığına dikkat çeken Zaharova, dolayısıyla uluslararası mahkemeden gelecek yakalama kararlarının da yasal olarak kendileri için geçersiz olacağını vurguladı.

"TAKDİR ETMESİ ÇOK GÜZEL"

UCM'nin yakalama kararı çıkardığı Rusya Çocuk Hakları Komiseri Mariya Lvova-Belova da yaptığı açıklamada, "Uluslararası toplumun, ülkemizin çocuklarına yardım etmek için yapılan çalışmaları, onları savaş bölgelerinde bırakmamamızı, oradan çıkarmamızı, onlar için iyi koşullar yaratmamızı, onları seven, önemseyen insanlarla kuşatmamızı takdir etmesi çok güzel!" dedi. Kendisine karşı Japonya dahil pek çok ülkenin yaptırım kararları aldığını hatırlatan Lvova-Belova, "Şimdi de tutuklama kararı var. Bundan sonra ne olacak merak ediyorum. Biz çalışmalarımıza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

MEDVEDEV'DEN TUVALET KAĞITLI AÇIKLAMA

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada UCM'nin Putin hakkında yakalama kararı aldığını hatırlatarak, bir tuvalet kağıdı emojisiyle, "Bu belgenin nerede kullanılması gerektiğini açıklamaya gerek yok." yorumunda bulundu.

"ULUSLARARASI HUKUK SİSTEMİ İÇİN TARİHİ"

Üst düzey Ukraynalı yetkililer, Rusya lideri Putin hakkında tutuklama emri çıkaran Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni (UCM) kutladı. Başsavcı Andriy Kostin, UCM'nin Putin'i Ukrayna'da işlenen savaş suçlarından sorumlu olmakla suçlayan kararının "Ukrayna ve tüm uluslararası hukuk sistemi için tarihi" olduğunu söyledi.

"SADECE BAŞLANGIÇ"

Genelkurmay Başkanı Andriy Yermak da, arama emrinin çıkarılmasının "sadece başlangıç" olduğunu belirtti. Çekya Dışişleri Bakanı Lipavsky de bir açıklama yaparak, "Putin şüphesiz savaş suçlarından sorumludur ve saldırganlık suçundan yargılanmalıdır. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kararını memnuniyetle karşılıyorum." dedi.