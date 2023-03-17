Son Dakika: Rus savaş uçağı, Karadeniz üzerinde ABD insansız hava aracını düşürdü

"ÜZERİNE YAKIT PÜSKÜRTTÜ"

Açıklamada, "Sabah saat 7.30 sularında Rus Su-27'lerinden biri MQ-9'ın pervanesine çarptı. ABD Kuvvetleri MQ-9'u Karadeniz'de uluslararası sulara düşürmek zorunda kaldı. Çarpışmadan önce Su-27 uçağı düşüncesizce, çevreye zarar vererek, gayri profesyonel bir şekilde MQ-9'un üzerine yakıt püskürttü ve önünde uçtu. Bu olay güvensiz ve gayri profesyonelliğin yanı sıra beceriksizliğin göstergesidir." denildi. Bu olayın, Rus pilotlar tarafından gerçekleştirilen bir dizi tehlikeli eylemin devamı olduğuna işaret edilen açıklamada, bu davranışların tehlikeli olduğu ve yanlış hesaplamalara yol açabileceği kaydedildi.

ABD ORDUSUNDAN AÇIKLAMA GELDİ

ABD ordusu tarafından "pervasız" olarak nitelendirilen olay şiddetle kınandı. ABD Hava Kuvvetleri'nin denizaşırı bölgelerinde bulunan ABD Hava Kuvvetleri Generali James Hecker, "MQ-9 uçağımız, uluslararası hava sahasında rutin operasyonlar yürütürken, bir Rus uçağı tarafından durdurulup vuruldu." açıklamasını yaptı.

"KENDİ UÇAĞININ DA DÜŞMESİNE NEDEN OLUYORDU"

Rus pilotun bu davranışının neredeyse kendi uçağının da düşmesine neden olacağını belirtti. ABD'li general, "ABD ve müttefik hava araçları uluslararası hava sahasında operasyon yürütmeye devam edecek ve Rusya'ya operasyonlarını profesyonel ve güvenli bir şekilde yapması çağrısında bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"

Başkan Joe Biden, olayla ilgili bilgilendirildi. Beyaz Saray Sözcüsü Kirby, ABD'nin Karadeniz üzerindeki uçuş ve operasyonlarına devam edeceğini belirtti.

"RUSYA'YI BİLGİLENDİRME ZORUNLULUĞU YOK"

Dünyanın diğer kısımlarında da ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarına bağlı kalacaklarını belirten Kirby, uluslararası sularda ve hava sahasında gerçekleştirilecek herhangi bir eylem için Rusya'yı bilgilendirme zorunluluğunda olmadıklarını ifade etti.

"ABD İHA'SI KİMSE İÇİN TEHDİT OLUŞTURMUYORDU"

Beyaz Saray İletişim Koordinatörü John Kirby'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "ABD İHA'sı kimse için tehdit oluşturmuyordu ve uluslararası hava sahasındaydı" denildi. Öte yandan ABD'li General Cavoli NATO müttefiklerine olay hakkında bilgi verdi.

SAVAŞIN BAŞINDAN BU YANA KARADENİZ'DE ABD İHA'SI VAR

ABD Rusya-Ukrayna savaşının başından beri Karadeniz'de İHA uçuruyor. Düşen MQ-9 İHA'sının enkazını toplamak üzere şu anda Karadeniz'de ABD'ye ait savaş gemisi bulunmuyor.

RUSYA'NIN WASHINGTON BÜYÜKELÇİSİ, DIŞİŞLERİNE ÇAĞRILDI

Rusya-ABD arasındaki İHA krizi nedeniyle ABD, Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoly Antonov'u Dışişleri Bakanlığına çağırdı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price yaptığı açıklamada, ABD'nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy'nin de düşürülen İHA ile ilgili Rusya Dışişleri Bakanlığına da güçlü bir mesaj ilettiğini belirterek, ABD'li yetkililerin olay hakkında müttefikleri ve ortakları bilgilendirdiğini söyledi.

"KONTROLSÜZ UÇUŞA GEÇİP SUYA DÜŞTÜ"

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus savaş uçaklarının ABD'ye ait İHA ile temasa geçmediğini belirterek, "ABD'ye ait insansız hava aracı, keskin manevralar sonucunda irtifa kaybederek kontrolsüz uçuşa geçti ve suya düştü" dedi.