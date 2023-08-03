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Son Dakika: Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: 2024 yılı ortasından itibaren düşmeye başlayacak

Son Dakika: Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: 2024 yılı ortasından itibaren düşmeye başlayacak

Son Dakika: Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: 2024 yılı ortasından itibaren düşmeye başlayacak
Admin
Admin
03 Ağustos 2023 Perşembe 12:59

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK tarafından bugün açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Yüzde 47,83'lük yıllık enflasyonun piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleştiğini söyleyen Bakan Şimşek, "Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu, bu sabah temmuz ayına ilişkin enflasyon rakamlarını paylaştı. Buna göre geçtiğimiz ay yüzde 9,49 artan aylık enflasyon 1,5 yılın zirvesine çıktı. Yıllık enflasyon ise yüzde 47,83 olarak gerçekleşti. Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yıllık enflasyonun piyasa beklentisi doğrultusunda gerçekleştiğini ve 2024'ün ortasından itibaren düşüşe geçeceğini söyledi.

Konu hakkında bir paylaşım yapan Bakan Şimşek şunları söyledi:

"Mali tedbirler, döviz kuru gelişmeleri ve ücret artışlarının etkisiyle enflasyon Temmuz'da yıllık yüzde 47,8 ile piyasa beklentileriyle uyumlu gerçekleşti.

DÜŞÜŞ İÇİN 2024'ÜN ORTASINI İŞARET ETTİ

Dezenflasyon ile fiyat istikrarının hedeflendiği bir geçiş sürecindeyiz. Para politikası duruşunun olumlu etkisiyle 2024 yılı ortasından itibaren yıllık enflasyon düşmeye başlayacak.

TEMEL AMAÇ ENFLASYONU TEK HANEYE İNDİRMEK

Dezenflasyon sürecini mali disiplinle destekleyeceğiz. Politikalarımızın temel amacı orta vadede enflasyonu kalıcı olarak tek hanelere indirmektir."

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