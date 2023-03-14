Son Dakika: Akdeniz'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Antalya'da bir ortaokulda müdürken aynı okuldaki kadın öğretmenle ilişki yaşadığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılarak görevden alınan ve bir ilkokula öğretmen olarak gönderilen iki çocuk babası S.Ö.'nün, bu kez bir veli ile ilişki yaşadığı ileri sürüldü. Eşinin boşanma davası açtığı S.Ö. hakkında Milli Eğitim Müdürlüğü de soruşturma başlatırken, şahıs kendisini, "İhtiyaçlarım olamaz mı?" diyerek savundu.