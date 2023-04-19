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Son Dakika: ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank hakkında cezai kovuşturmanın devam etmesine izin veren kararı iptal etti

Son Dakika: ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank hakkında cezai kovuşturmanın devam etmesine izin veren kararı iptal etti

Son Dakika: ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank hakkında cezai kovuşturmanın devam etmesine izin veren kararı iptal etti
Admin
Admin
19 Nisan 2023 Çarşamba 18:56

Son dakika: ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'a ABD'de cezai kovuşturma açılabilmesine olanak sağlayan alt mahkeme kararını iptal etti. Kararın ardından Halkbank hisseleri yüzde 9,9 yükseldi.

ABD'de devam eden Halkbank davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'a cezai kovuşturma açılmasına onay veren alt mahkemenin kararını bozdu.

ABD Yüksek Mahkemesi Halkbank'ın, İran'ın Amerikan ekonomik yaptırımlarından kaçmasına yardımcı olduğu iddiasıyla ABD'de cezai suçlamalardan kaçınmak için yaptığı teklifi destekledi. Yargıçlar, kovuşturmanın devam etmesine izin veren bir alt mahkeme kararını iptal etti. Manhattan merkezli 2. ABD Temyiz Mahkemesi'ne Halkbank'ın davayı reddetme teklifini yeniden gözden geçirme emri verdi.

Kararın iptal edilmesinin ardından Halkbank hisseleri hızla yükselerek tavan yaptı. Güne 11,45 TL'de başlayan Halkbank hissesi, 17.25 itibariyle 12,55 TL'ye ulaştı. Hisseler yüzde 9,9'dan fazla değer kazandı.

Halkbank, ABD yaptırımlarından kaçınmak için İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki para servis sağlayıcıları ve paravan şirketleri kullandığı iddiasıyla 2019 yılında New York'ta suçlanmış ve banka dolandırıcılığı, kara para aklama ve komplo suçlamalarını kabul etmemişti.

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