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Ortalık daha da karışacak! Husiler, İsrail'i tehdit etti: Geliyoruz, sürprizlerimizi bekleyin

Ortalık daha da karışacak! Husiler, İsrail'i tehdit etti: Geliyoruz, sürprizlerimizi bekleyin

Ortalık daha da karışacak! Husiler, İsrail'i tehdit etti: Geliyoruz, sürprizlerimizi bekleyin
Admin
Admin
11 Ekim 2023 Çarşamba 17:57

Hamas'ın 7 Ekim Cumartesi günü İsrail'e karşı başlattığı operasyona bir destek de Yemen'de faaliyet gösteren Husiler'den geldi. Hamas'ı desteklediklerini ifade eden silahlı grup, İsrail'i tehdit ederek "Geliyoruz, sürprizlerimizi bekleyin" şeklinde bir açıklama yaptı.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik başlattığı Aksa Tufanı operasyonu sonrasında İsrail de karşı saldırı başlattı. Bölge 5 gündür yangın yerine dönerken Yemen'de faaliyet gösteren silahlı grup Husiler, Hamas'a destek vermek için bölgeye intikal edeceklerini duyurdu.

BÖLGE YANGIN YERİNE DÖNDÜ

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı operasyon başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. İki taraftan da yüzlerce insan hayatını kaybederken bölgedeki gerginliği artıracak yeni bir gelişme daha yaşandı.

"SÜRPRİZLERİMİZİ BEKLEYİN"

Yemen Husileri olarak bilinen silahlı bir grup da sosyal medyada yayınladıkları bir açıklama ile Hamas'a destek vermek üzere bölgeye geçeceklerini duyurdu. Açıklamada ise "Geliyoruz, sürprizlerimizi bekleyin." ifadeleri yer aldı.

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