Nisan Personel
Nisan Personel
0
0
STAJYER
STAJYER
0
MEMUR DERECE
MEMUR DERECE
0
Sandık Görevlisi
Sandık Görevlisi
0
malulen emeklilik
malulen emeklilik
0
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
Askerlik ve doğum borçlanması 2023
0
Eyt ikramiye
Eyt ikramiye
0
EYTSORGU
EYTSORGU
0
Rapor parası
Rapor parası
0
EYT Başvuru Ekranı
EYT Başvuru Ekranı
0
çalışan
çalışan
0

Muhammed Yakut'u Sedat Peker mi konuşturuyor? Avukatından beklenen açıklama geldi

Muhammed Yakut'u Sedat Peker mi konuşturuyor? Avukatından beklenen açıklama geldi

Muhammed Yakut'u Sedat Peker mi konuşturuyor? Avukatından beklenen açıklama geldi
Admin
Admin
18 Nisan 2023 Salı 21:39

Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, son dönemlerde birçok isim hakkında çarpıcı iddialar ortaya atan Muhammed Yakut'la ilgili bir açıklama yaptı. Barkın, "Yakut'u Peker mi konuşturuyor?" sorusuna "Sayın Peker'in benim dışımda herhangi bir kişiyle iletişim kurması ve paylaşımda bulunması olanaklı olmadığı için Yakut'la doğrudan ya da dolaylı bir iletişim kurması mümkün değil" yanıtını verdi.

Siyasiler dahil olmak üzere birçok isim hakkında çarpıcı iddialar ortaya atan Muhammed Yakut'un organize suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'le bağlantısının olup olmadığı merak ediliyordu.

YAKUT'U PEKER Mİ KONUŞTURUYOR?

Gözlerin çevrildiği Sedat Peker cephesinden konuyla ilgili ilk değerlendirme geldi. Konuk olduğu canlı yayında "Yakut'u Sedat Peker mi konuşturuyor?" sorusuna yanıt veren Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın, "Kendisinin yaklaşık 25 yıldır tanımış olduğu eski bir dostu. Ancak Sayın Peker'in benim dışımda herhangi bir kişiyle iletişim kurması ve paylaşımda bulunması olanaklı olmadığı için Yakut'la doğrudan ya da dolaylı bir iletişim kurması mümkün değil. Ben Yakut'u tanımıyorum. Dolasıyla Yakut'un anlattıkları tamamıyla kendi sahibi olduğu bilgilerden ibaret" ifadelerine yer verdi.

AKŞENER DE DAHİL OLDU

Dün akşam saatlerinde Muhammed Yakut'a ait videoları tesadüfen izlediğini belirten İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Muhtemelen bir çoğunuz izlediniz. Daha evvel de Sedat Peker'in videolarını izledik. Bu iddiaların binde biri doğruysa sokakta gezemez bu arkadaşlar. Bu ülke ne olmuş? Bu ülkeyi yönetenler ne olmuş? Ne olmuş biliyor musunuz? Hz. Adem kıssasına göre harama el uzattığın dakikada edep yerlerin açılır. Edep yerlerinin açıldığı andan itibaren edep duygun, haya duygun, utanma duygun, hicap duygun kaybolur ve senin için hiçbir şeyin önemi kalmaz. O videodan ve daha önceki videolardan gördüm ki haramın dibine gidilmiş. Eğer doğruysa sokakta gezemeyecek insanlar, döndürüp bize iftira atıyorsa, Sayın Kılıçdaroğlu'na iftira atıyorsa, Meral Akşener'e iftira atıyorsa, Mansur Yavaş'a iftira atıyorsa batsın bu dünya" şeklinde konuştu.

Babacan, kendisine "Bebecan" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a paylaştığı grafikle yanıt verdi: Lafa gerek yok
Babacan, kendisine "Bebecan" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a paylaştığı grafikle yanıt verdi: Lafa gerek yok
0
Süper gol! Alanya'da çılgın maç
Süper gol! Alanya'da çılgın maç
0
THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verildi
THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in Türkiye'ye iadesine karar verildi
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.